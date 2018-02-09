Виски с медом: три рецепта вкусных коктейлей

Некоторые производители сегодня уже во всю делают виски с медом. Но писать о них — реклама, стоит денежку. Пока они нам ее не платят, будем писать альтернативу таким напиткам. А именно — рецепты коктейлей с виски и медом. Вот тройка лучших, пишет Mport.ua.