Виски с медом: три рецепта вкусных коктейлей

Шотландцы считают, что в мире не существует людей, не любящих виски. Есть только те, кто просто еще не нашел своего сорта спиртного. Ты — один из них? Тогда попробуй виски с медом.
Некоторые производители сегодня уже во всю делают виски с медом. Но писать о них — реклама, стоит денежку. Пока они нам ее не платят, будем писать альтернативу таким напиткам. А именно — рецепты коктейлей с виски и медом. Вот тройка лучших, пишет Mport.ua.
Юнион
Состав:
- виски – 25 мл;
- лимонный сок – 10 мл;
- жидкий мед – 1 чайная ложка.
Рецепт: смешать все ингредиенты в шейкере, готовый коктейль перелить в охлажденный бокал. Украсить долькой лимона.
Rusty Nail (Ржавый гвоздь)
Состав:
- виски – 50 мл;
- медовый ликер – 25 мл;
- лед в кубиках – 100 грамм.
Рецепт: наполнить стакан льдом, добавить виски (желательно шотландский) и ликер, хорошо перемешать. Можно украсить апельсиновой цедрой.
Епископ
Состав:
- виски – 20 мл;
- апельсиновый сок – 10 мл;
- мартини Бьянко – 10 мл;
- биттер Кампари – 5 мл;
- жидкий мед – 0,5 чайной ложки;
- лед в кубиках – 100 грамм.
Рецепт: быстро смешать все ингредиенты в шейкере (не дольше 10 секунд, чтобы лед не начал таять), процедить коктейль через ситечко в 50 мл стопку.