пятница, 9 февраля 2018 г.
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Виски с медом: три рецепта вкусных коктейлей

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Бизнесмен с виски.

ФОТО: Dmitriy Melnikov/PantherMedia / Dmitriy Melnikov/Scanpix

Шотландцы считают, что в мире не существует людей, не любящих виски. Есть только те, кто просто еще не нашел своего сорта спиртного. Ты — один из них? Тогда попробуй виски с медом. 

Некоторые производители сегодня уже во всю делают виски с медом. Но писать о них — реклама, стоит денежку. Пока они нам ее не платят, будем писать альтернативу таким напиткам. А именно — рецепты коктейлей с виски и медом. Вот тройка лучших, пишет Mport.ua.

Юнион

Состав:

  • виски – 25 мл;
  • лимонный сок – 10 мл;
  • жидкий мед – 1 чайная ложка.

Рецепт: смешать все ингредиенты в шейкере, готовый коктейль перелить в охлажденный бокал. Украсить долькой лимона.

Rusty Nail (Ржавый гвоздь)

Состав:

  • виски – 50 мл;
  • медовый ликер – 25 мл;
  • лед в кубиках – 100 грамм.

Рецепт: наполнить стакан льдом, добавить виски (желательно шотландский) и ликер, хорошо перемешать. Можно украсить апельсиновой цедрой.

Епископ 

Состав:

  • виски – 20 мл;
  • апельсиновый сок – 10 мл;
  • мартини Бьянко – 10 мл;
  • биттер Кампари – 5 мл;
  • жидкий мед – 0,5 чайной ложки;
  • лед в кубиках – 100 грамм.

Рецепт: быстро смешать все ингредиенты в шейкере (не дольше 10 секунд, чтобы лед не начал таять), процедить коктейль через ситечко в 50 мл стопку.

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