Дешевое лекарство от импотенции, которое продается в каждой аптеке

Ученые из турецкого университета "Медполь" собрали 184 страдальца эректильной дисфункцией. Начали кормить их препаратом, продающимся на каждом углу. И подметили: дела подопытных пошли в гору.
Всех подопытных поделили на 2 группы, пишет Mport.ua.
Группа 1. Ее участникам давали 100 мг аспирина.
Группа 2. Ее участникам давали 100 мг плацебо. Итог: количество половых актов у мужчин из группы 1 выросло с 31% до 78%.
Зеки Байрактар (автор исследования) уверен: эффект вызван именно аспирином. “А почему бы и нет. Ведь аспирин — препарат, разжижающий кровь“, — говорит Зеки.
В основе аспирина — ацетилсалициловая кислота. При попадании в кровь она снижает среднее количество тромбоцитов, ответственных за выработку тромбоксана (именно он и заставляет сосуды сужаться).
В основе аспирина — ацетилсалициловая кислота. При попадании в кровь она снижает среднее количество тромбоцитов, ответственных за выработку тромбоксана (именно он и заставляет сосуды сужаться).
Меньше тромбоцитов → меньше тромбоксана → шире сосуды → удар под дых коварной эректильной дисфункции.
Беспокоит слабая эрекция? Беги в аптеку за аспирином.