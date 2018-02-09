пятница, 9 февраля 2018 г.
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Инна Литвин

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Дешевое лекарство от импотенции, которое продается в каждой аптеке

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Пенис. Снимок иллюстративный.

ФОТО: Scanpix

Ученые из турецкого университета "Медполь" собрали 184 страдальца эректильной дисфункцией. Начали кормить их препаратом, продающимся на каждом углу. И подметили: дела подопытных пошли в гору. 

Всех подопытных поделили на 2 группы, пишет Mport.ua.

Группа 1. Ее участникам давали 100 мг аспирина.

Группа 2. Ее участникам давали 100 мг плацебо. Итог: количество половых актов у мужчин из группы 1 выросло с 31% до 78%.

Зеки Байрактар (автор исследования) уверен: эффект вызван именно аспирином. “А почему бы и нет. Ведь аспирин — препарат, разжижающий кровь“, — говорит Зеки.

В основе аспирина — ацетилсалициловая кислота. При попадании в кровь она снижает среднее количество тромбоцитов, ответственных за выработку тромбоксана (именно он и заставляет сосуды сужаться).  

В основе аспирина — ацетилсалициловая кислота. При попадании в кровь она снижает среднее количество тромбоцитов, ответственных за выработку тромбоксана (именно он и заставляет сосуды сужаться). 

Меньше тромбоцитов → меньше тромбоксана → шире сосуды → удар под дых коварной эректильной дисфункции. 

Беспокоит слабая эрекция? Беги в аптеку за аспирином. 

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