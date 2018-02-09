Дешевое лекарство от импотенции, которое продается в каждой аптеке

Всех подопытных поделили на 2 группы, пишет Mport.ua.

Группа 1. Ее участникам давали 100 мг аспирина.

Группа 2. Ее участникам давали 100 мг плацебо. Итог: количество половых актов у мужчин из группы 1 выросло с 31% до 78%.

Зеки Байрактар (автор исследования) уверен: эффект вызван именно аспирином. “А почему бы и нет. Ведь аспирин — препарат, разжижающий кровь“, — говорит Зеки.

В основе аспирина — ацетилсалициловая кислота. При попадании в кровь она снижает среднее количество тромбоцитов, ответственных за выработку тромбоксана (именно он и заставляет сосуды сужаться).

В основе аспирина — ацетилсалициловая кислота. При попадании в кровь она снижает среднее количество тромбоцитов, ответственных за выработку тромбоксана (именно он и заставляет сосуды сужаться).

Меньше тромбоцитов → меньше тромбоксана → шире сосуды → удар под дых коварной эректильной дисфункции.