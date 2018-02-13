вторник, 13 февраля 2018 г.
Я обязательно постараюсь в Таллинн вернуться!

Екатерина Климова

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Розыгрыш ВИП-билетов: «Танцевальный рай» в марте отметит девятый день рождения и Женский день, узнайте – как!

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ФОТО: Промо

В пятницу, 9 марта, в ночном клубе HOLLYWOOD в Таллинне любимая многими вечеринка - «ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ РАЙ» празднует свой девятый день рождения и Международный Женский день.

С НОВОГО ГОДА все по-новому:

Новая концепция - ЕЩЕ БОЛЬШЕ ПРАЗДНИКА

Новая выгодная цена – начиная от 10€.

Весна идет, весне дорогу, а вместе с ней и любимый, самый нежный праздник в году – 8 Марта!

Организаторы приглашают старых и новых друзей на празднование сразу двух ярких событий этой весны - вместе отметить самый прекрасный, самый красивый, самый теплый и нежный праздник в году - Международный Женский день!

А также 9 марта «Танцевальный рай» празднует свой девятый ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ!

99 процентов лучших российских хитов всю ночь играют резиденты вечеринки - DJ BELL и DJ PETERSON.

В эту особенную праздничную ночь вас ждут специальное шоу-сюрприз из России! Уникальная программа воздушных акробатов, топлес гоу-гоу из Санкт-Петербурга и живые звуки саксофона KIRILL SAX!

Праздничный торт, специальные декорации, блеск конфетти и фейерверк эмоций – всё это радость торжественного празднования дня рождения и Женского дня!

Не пропусти – будь на месте!

Разумеется, русский портал выбирает самую стильную девушку вечера!

Смотри: www.trai.ee.

Забронировать столики можно по телефону +372 55 611 877, больше информации на: www.trai.ee.

ВНИМАНИЕ! Для особо требовательных клиентов есть возможность заказать себе персональное обслуживание столика и личного охранника!

Двери клуба открываются в 23:00.

Bходной билет 19€, девушкам до полуночи 10 €, VIP-билет 39 €

ВНИМАНИЕ! Билеты по особо выгодной цене – 15 евро в предварительной продаже в пунктах Piletilevi и в интернете: (до 25.02 - 15€ и VIP 29€ , 26.02-7.03 - 17€ и VIP 34€): http://www.piletilevi.ee/rus/tickets/muusika/klubi/tantsuparadiis-tancevalnyj-raj-9sunnipaev-ja-naistepaev-9-yj-den-rozhdenija-i-zhenskij-den-239199/

NB! Strong Face & Style control: вечерняя одежда и туфли!

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