Кому ни в коем случае нельзя принимать активированный уголь

Таблетками растолченного активированного угля многие пытаются снимать зубной налет и добиваться ослепительно белой улыбки, лечить понос или запор, принимают его даже для снижения аппетита. Аргумент один: если и не поможет, то хуже точно не будет. Исследования доказали – будет, пишет Сегодня.

Лечение углем диареи вызывает запоры

Самая большая проблема, вызванная бесконтрольным приемом в домашних условиях активированного угля – его передозировка, например при диарее. Кажется, что одна таблетка помочь не сможет, поэтому мы выпиваем минимум несколько штук, спустя пару часов выпивая еще горсть для закрепления результата. Между тем гастроэнтерологи предупреждают: уголь может спровоцировать серьезный запор и нарушить всасывание необходимых веществ. А это влечет за собой сбой обменных процессов, снижение иммунитета, резкую потерю витаминов и минералов.

Боремся с метеоризмом – получаем дисбактериоз

Выводя из организма необходимые ферменты, активированный уголь подавляет полезную микрофлору, впоследствии в кишечнике развивается воспалительный процесс – и мы получаем дисбактериоз. А начиналось все с попыток избавиться от метеоризма. Многие уверены, что уголь как абсорбент способен поглощать газы, не нанося вреда микрофлоре. В результате метеоризм на фоне дисбактериоза лишь усугубляется, замыкая круг и доводя нас до отчаяния и серьезного лечения.

Активированный уголь угрожает сердцу

Бесконтрольный прием активированного угля опасен и для сердечной мышцы – он выводит из организма необходимый для ее нормальной работы калий и магний. А вместе с ними мы теряем и кальций, который и так часто бывает в дефиците и восполняется с большим трудом. Без этих веществ работа сердца уже не будет нормальной.

Злоупотребление углем – верный путь к ранней старости

Уголь захватывает с собой из организма часть углеводов, белков и жиров, уходит и полезный холестерин. В результате кожа быстрее стареет, волосы выпадают сильнее, ногти становятся ломкими, развивается гипогликемия, проявляющаяся в приступах слабости, треморе конечностей и даже потере сознания. Выглядит при этом человек изможденным и постаревшим.

Тромбоз может быть вызван приемом угля

Смертельно опасным может оказаться прием активированного угля и при язвенной болезни кишечника и желудка – попадая в кровь через поврежденные кровеносные сосуды, он провоцирует закупорку и угрожает тромбозом. При язвенном колите грозит токсической дилатацией толстой кишки, а это опаснейшее осложнение такой болезни.