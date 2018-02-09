Активистка Femen разделась на Венском балу из-за Порошенко 18+!
9 февраля 2018 г., 10:15
Активистка Femen Алиса Виноградова устроила акцию протеста против президента Петра Порошенко во время Венского бала, пишет Лайф.
Как сообщает движение в соцсетях, девушка обнажила грудь, когда украинский лидер поднимался по лестнице на балкон. В Femen отмечают, что главная цель данной акции — сообщить мировому сообществу, что украинскому президенту "не место на аристократическом рауте".
Напомним, президент Украины Пётр Порошенко вместе с супругой Мариной принял участие в Венском балу. Пользователи соцсетей отметили, что "первая леди шикарна", однако такой визит неуместен, пока в стране разруха.