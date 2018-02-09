пятница, 9 февраля 2018 г.
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  • Активистка Femen разделась на Венском балу из-за Порошенко

Активистка Femen разделась на Венском балу из-за Порошенко 18+!

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ФОТО: HERBERT NEUBAUER/AFP

Активистка Femen Алиса Виноградова устроила акцию протеста против президента Петра Порошенко во время Венского бала, пишет Лайф.

ФОТО: HERBERT NEUBAUER/AFP

Как сообщает движение в соцсетях, девушка обнажила грудь, когда украинский лидер поднимался по лестнице на балкон. В Femen отмечают, что главная цель данной акции — сообщить мировому сообществу, что украинскому президенту "не место на аристократическом рауте".

ФОТО: HERBERT NEUBAUER/AFP

Напомним, президент Украины Пётр Порошенко вместе с супругой Мариной принял участие в Венском балу. Пользователи соцсетей отметили, что "первая леди шикарна", однако такой визит неуместен, пока в стране разруха.

ФОТО: ROLAND SCHLAGER/AFP

ФОТО: GEORG HOCHMUTH/AFP

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