Активистка Femen разделась на Венском балу из-за Порошенко

Как сообщает движение в соцсетях, девушка обнажила грудь, когда украинский лидер поднимался по лестнице на балкон. В Femen отмечают, что главная цель данной акции — сообщить мировому сообществу, что украинскому президенту "не место на аристократическом рауте".