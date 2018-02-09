У особенной дочери Ирины Хакамады нашли рак

Маша появилась на свет в 1997 году. К тому моменту Ирина была в браке с четвертым супругом Владимиром Сиротинским. О том, что у девочки синдром Дауна, мать узнала еще во время беременности.

Хакамада несмотря на страшный прогноз оставила ребенка. Однако она боялась рассказывать об особенностях своей малышки, так как общественность могла жестоко отнестись к девочке. Спустя время Ирина набралась храбрости и стала брать дочку в кино и театр.

«Я поняла, что Маша любит сцену, она хорошо танцует, играет в театре. Дико общительная, хорошо говорит, красивая. Что ее скрывать? Пусть девушка балдеет, она женщина», – объяснила Хакамада.

Однако это не единственная трудность, с которой Ирине пришлось столкнуться. В 2004 году, когда она баллотировалась на президентский пост, случилось ужасное. Медики обнаружили у Маши рак. Хакамада не могла оставить политическую карьеру. В этот момент ее поддержал муж.

«Если не будешь делать то, что нравится, то не будет сумасшедшей энергии, мы ее не вытянем. Лучше иди в президентскую кампанию, мы будем помогать», – пересказала Ирина фразу супруга.