Сын Ольги Бузовой произвел фурор (ВИДЕО)

На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Ольга Бузова опубликовала видео. Это оказался анонс нового выпуска скандально известного телепроекта «Дом-2». Дело в том, что в рамках шоу состоится бенефис Ольги Бузовой. «Это будет самый семейный, очень добрый и невероятно искренний выпуск», – пообещала в подписи к ролику поющая ведущая.

Ведущими бенефиса стали Андрей Черкасов и Влад Кадони. В ролике Кадони объявил: «Сейчас в этой студии появится сын Ольги Бузовой». Далее камера переключилась на лучшую подругу поющей ведущей Ольгу Десятовскую. Девушка появилась в студии с мальчиком, который преподнес Бузовой цветы. Та его обняла и поцеловала.

Отметим, что пронырливые журналисты уже выяснили, что речь идет о крестном ребенке Ольге Бузовой. В марте малышу исполнится семь лет. Однако многочисленные поклонники не поняли, что речь шла о крестнике Бузовой, и абсолютно серьезно решили, что Кадони рассекретил сына поющей ведущей, пишут Dni.