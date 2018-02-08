Пять признаков, что ты встречаешься с девушкой, на которой должен жениться

Как знать, что на этот раз ты встретил именно ту, которую должен сделать своей женой? Ведь свою бывшую, вероятно, ты тоже очень любил, но ничего так и не вышло. Так какие же признаки должны дать тебе понять, что теперь все по-другому?
1. Не только внешность.
Физическая привлекательность важна — в конце концов, это то, на что ты в первую очередь обращаешь внимание. Но с течением времени ты влюбляешься в ее качества и в девушку как личность. Это так? Поздравляем, пишет Soulpost.ru.
2. Тебе нравится проводить с ней время.
Она не надоедает тебе, даже просто сидеть молча рядом тебе комфортно. С другой стороны, вы можете и поговорить о чем угодно: как о повседневных вещах, так и о более глобальных и философских. Ты чувствуешь, что она понимает тебя.
3. Она всегда рядом с тобой.
В том плане, что она поддерживает тебя, когда тебе это нужно. Что бы ты ни делал, она будет на твоей стороне. Но при этом она может быть честной и сказать тебе, в чем ты ошибся. Она всегда будет защищать тебя перед другими.
4. Она прилагает усилия.
Отношения требуют времени и усилий, они не складываются сами по себе. Если твоя девушка действительно старается делать тебя счастливым и чтобы у вас все получилось, если она пытается решить проблему, а не создать ее, она будет достойной женой.
5. Другие женщины уже не кажутся тебе такими интересными.
Может у тебя была возможность изменить ей, но ты понял, что тебе уже не хочется смотреть на других. И это один из главных признаков, что ты нашел свою будущую жену! Ты понимаешь, что она особенная, и что у вас особенная связь. Ты уже чувствуешь это в своем сердце.