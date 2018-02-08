Пять признаков, что ты встречаешься с девушкой, на которой должен жениться

1. Не только внешность.

Физическая привлекательность важна — в конце концов, это то, на что ты в первую очередь обращаешь внимание. Но с течением времени ты влюбляешься в ее качества и в девушку как личность. Это так? Поздравляем, пишет Soulpost.ru.

2. Тебе нравится проводить с ней время.

Она не надоедает тебе, даже просто сидеть молча рядом тебе комфортно. С другой стороны, вы можете и поговорить о чем угодно: как о повседневных вещах, так и о более глобальных и философских. Ты чувствуешь, что она понимает тебя.

3. Она всегда рядом с тобой.

В том плане, что она поддерживает тебя, когда тебе это нужно. Что бы ты ни делал, она будет на твоей стороне. Но при этом она может быть честной и сказать тебе, в чем ты ошибся. Она всегда будет защищать тебя перед другими.

4. Она прилагает усилия.

Отношения требуют времени и усилий, они не складываются сами по себе. Если твоя девушка действительно старается делать тебя счастливым и чтобы у вас все получилось, если она пытается решить проблему, а не создать ее, она будет достойной женой.

5. Другие женщины уже не кажутся тебе такими интересными.