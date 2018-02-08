Влюбись в мою душу, а не в мое тело

Мы живем во время, когда люди влюбляются во что угодно, но только не в душу и личность человека. Они влюбляются в кубики пресса, грудь, длинные ноги и другие элементы внешности.
Никому не интересно, чем ты увлекаешься, что ты любишь читать, что слушаешь. Ты просто должна быть подтянутой, с длинными волосами, длинными ногтями, чтобы он мог привести тебя и похвастаться, какую девушку он нашел, пишет Soulpost.ru.
Я не хочу, чтобы ты влюблялся в мое милое личико или красивое тело, если ты будешь изменять мне. Я не хочу иметь все деньги мира, если я не люблю тебя. Никто не хочет.
Со временем деньги потратятся, красота завянет. И что тогда останется? Ничего.
Я не хочу, чтобы ты влюблялся в мою внешность, мое тело или красивые глаза. Влюбись в мою душу. Разделяй мои интересы. Слушай со мной музыку и смотри мои любимые фильмы всю ночь напролет.
Вот что важно.
С возрастом мы видим то, что не видели раньше. И есть намного более важные вещи, чем быть красивой и сексуальной.
Причина, почему мы не можем найти свою любовь или кого-то для длительных отношений, в том, что мы изначально ищем не то.
Моя будущая любовь, мой будущий парень, муж, я хочу, чтобы ты знал, что все, что мы ценим сейчас, что мы ищем сейчас, растворится, но любовь, которую мы можем растить каждый день больше и больше, проводя вместе время, узнавая друг друга, будет длиться вечно. Даже когда одного из нас не станет