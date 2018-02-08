Влюбись в мою душу, а не в мое тело

Никому не интересно, чем ты увлекаешься, что ты любишь читать, что слушаешь. Ты просто должна быть подтянутой, с длинными волосами, длинными ногтями, чтобы он мог привести тебя и похвастаться, какую девушку он нашел, пишет Soulpost.ru.

Я не хочу, чтобы ты влюблялся в мое милое личико или красивое тело, если ты будешь изменять мне. Я не хочу иметь все деньги мира, если я не люблю тебя. Никто не хочет.

Со временем деньги потратятся, красота завянет. И что тогда останется? Ничего.

Я не хочу, чтобы ты влюблялся в мою внешность, мое тело или красивые глаза. Влюбись в мою душу. Разделяй мои интересы. Слушай со мной музыку и смотри мои любимые фильмы всю ночь напролет.

Вот что важно.

С возрастом мы видим то, что не видели раньше. И есть намного более важные вещи, чем быть красивой и сексуальной.

Причина, почему мы не можем найти свою любовь или кого-то для длительных отношений, в том, что мы изначально ищем не то.