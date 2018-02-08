Как сейчас выглядит Александра из фильма «Москва слезам не верит» (ФОТО)

Журналисты «Экспресс газеты» встретили Наталью Вавилонову в магазине около ее дома. Больше фото смотрите ЗДЕСЬ!

ФОТО: eg.ru

На днях стало известно, что российская актриса, героиня картины «Москва слезам не верит» Наталья Вавилова и ее муж продали двухэтажный дом на Рублевке и теперь переезжают в Грузию, сообщают Dni.

Вавилова и режиссер Самвел Гаспаров, армянин из Тбилиси, вместе уже почти 30 лет. Обвенчались они 16 лет назад. С будущим мужем Вавилова познакомилась на премьере легендарного фильма «Москва слезам не верит» в 1979 году.

На киноэкранах актриса не появлялась на протяжении 26 лет. При этом она не общалась с прессой, так как было много слухов и сплетен, начиная с того, что она попала в автокатастрофу, заканчивая тем, что она вышла замуж за немца.

«Наташа довольна своей жизнью. Готовит потрясающе. Сейчас они с Самвелом, бывает, болеют. У Сама с руками проблема, поэтому он собирается на время уехать с Наташей в свой родной Тбилиси. Там намного теплее, да и воздух чище», — рассказал знакомый семьи, экс-дипломат Вилли Хштоян.