среда, 7 февраля 2018 г.
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В интернете появился удивительный способ избавиться от стресса и бессонницы Попробуйте сами!

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Мыло, снимок иллюстративный.

ФОТО: Scanpix

В борьбе со стрессом, бессонницей и депрессией появилось новое средство.

Это средство – самое обычное мыло! Сотни тысяч людей по всему миру завороженно наблюдают за тем, как куски мыла бережно нарезают, стругают и крошат для новой разновидности так называемых ASMR-видео. 

Тысячи зрителей в YouTube и Instagram завороженно наблюдают за тем, как на видео руки заботливо нарезают и стругают мыло — и говорят, что это невероятно успокаивает.

Как рассказывает Mashable, новому тренду не стоит особенно удивляться: нарезание мыла пришло к нам следом за видео за резьбой по свечам, уничтожением косметики, разрезанием бомбочек для ванн и совсем недавно растягиванием и разминанием игрушек-лизунов.

ASMR расшифровывается как «автономная сенсорная меридиональная реакция». Согласно определению термина и комментариям зрителей, люди способны реагировать на определенные звуковые, зрительные или тактильные стимулы приятным покалыванием и мурашками, распространяющимися по телу. Акцент стоит сделать именно на звуковой составляющей — реакцию способен вызвать обычный шепот или даже просто поглаживание микрофона кисточкой, а секрет заключается в монотонности действий.

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