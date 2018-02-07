В интернете появился удивительный способ избавиться от стресса и бессонницы

Это средство – самое обычное мыло! Сотни тысяч людей по всему миру завороженно наблюдают за тем, как куски мыла бережно нарезают, стругают и крошат для новой разновидности так называемых ASMR-видео.

Тысячи зрителей в YouTube и Instagram завороженно наблюдают за тем, как на видео руки заботливо нарезают и стругают мыло — и говорят, что это невероятно успокаивает.

A post shared by ASMR PRINCESS (@asmr_soap_princess) on Feb 5, 2018 at 10:20am PST

Как рассказывает Mashable, новому тренду не стоит особенно удивляться: нарезание мыла пришло к нам следом за видео за резьбой по свечам, уничтожением косметики, разрезанием бомбочек для ванн и совсем недавно растягиванием и разминанием игрушек-лизунов.

A post shared by ASMR PRINCESS (@asmr_soap_princess) on Jan 30, 2018 at 1:33am PST

ASMR расшифровывается как «автономная сенсорная меридиональная реакция». Согласно определению термина и комментариям зрителей, люди способны реагировать на определенные звуковые, зрительные или тактильные стимулы приятным покалыванием и мурашками, распространяющимися по телу. Акцент стоит сделать именно на звуковой составляющей — реакцию способен вызвать обычный шепот или даже просто поглаживание микрофона кисточкой, а секрет заключается в монотонности действий.