среда, 7 февраля 2018 г.
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Екатерина Климова

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Поклонники не узнают располневшую после родов солистку группы «Непара» (ФОТО)

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ФОТО: Промо

Осенью 2016 года 40-летняя Виктория Талышинская стала матерью в первый раз. Несмотря на то, что вскоре после родов певица вышла из декрета, сбросить лишний вес ей, судя по всему, не удалось.

На днях в Сети появились новые кадры с солисткой группы «Непара», на которых ее не узнали даже самые преданные фанаты.

ФОТО: Кадр из передачи НТВ

Во время беременности Виктория Талышинская ни в чем себе не отказывала. Певица не скрывала, что регулярно ела сладкое на ночь. Своим любимым блюдом солистка дуэта «Непара» называла шоколадную пасту, пишет Woman.

После того, как артистка родила дочь и начала публиковать кадры с коляской, интернет-пользователи убедились в том, что солистка группы «Непара» быстро приходит в форму. Спустя всего месяц после появления на свет маленькой Варвары Виктория вновь начала гастролировать и выступать на концертах. Однако недавние кадры Талышинской из передачи «Нашпотребнадзор» очень удивили фанатов артистки.

ФОТО: Кадр из передачи НТВ

Дело в том, что поклонники не сразу смогли признать певицу. Конечно, говорят, что телевизор полнит, но тут дело явно не в оптической иллюзии. Видимо, борьба с лишним весом продолжается и по сей день. Впрочем, многочисленные подписчики Виктории не перестают ее приободрять. Фолловеры уверены, что Талышинская выглядит прекрасно.  

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