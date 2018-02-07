Поклонники не узнают располневшую после родов солистку группы «Непара» (ФОТО)

На днях в Сети появились новые кадры с солисткой группы «Непара», на которых ее не узнали даже самые преданные фанаты.

ФОТО: Кадр из передачи НТВ

Во время беременности Виктория Талышинская ни в чем себе не отказывала. Певица не скрывала, что регулярно ела сладкое на ночь. Своим любимым блюдом солистка дуэта «Непара» называла шоколадную пасту, пишет Woman.

После того, как артистка родила дочь и начала публиковать кадры с коляской, интернет-пользователи убедились в том, что солистка группы «Непара» быстро приходит в форму. Спустя всего месяц после появления на свет маленькой Варвары Виктория вновь начала гастролировать и выступать на концертах. Однако недавние кадры Талышинской из передачи «Нашпотребнадзор» очень удивили фанатов артистки.

ФОТО: Кадр из передачи НТВ