среда, 7 февраля 2018 г.
В любом случае, я ориентирована на российскую эстраду и русскоговорящую публику. Не вижу смысла исполнять западные песни в России.

Инна Литвин

Postimees
Мнение
Впрок
Олимпиада 2018
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Спорт
Ваш дом
Прогноз
Звезды
Музыка
Эксклюзив
Party
Жизнь
Cмотри
Секс
Курьез
Розыгрыш
Мужской клуб
  • Limon
  • Звезды
  • Нет – наркотикам! Эстонская группа «ПараТайн» посвятила новый клип «Прожигаешь» борьбе с этой смертельной дрянью

Нет – наркотикам! Эстонская группа «ПараТайн» посвятила новый клип «Прожигаешь» борьбе с этой смертельной дрянью

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

ФОТО: Ласнамяэская управа

В субботу в Ласнамяэском молодежном центре, где собрались старшеклассники, состоялась премьера клипа группы ПараТайн на песню «Прожигаешь». 

Эта песня, по словам исполнителей, - обращение ко всем молодым людям нашей страны, связанное с проблемой наркомании и алкоголизма среди молодёжи. После презентации песни с ребятами обсудили эту проблему и попытались вместе найти решения. Данный проект прошёл при поддержке Ласнамяэской управы.

Коллектив «ПараТайн» написал на своей странице в Facebook: «Друзья! Вот, наконец-то, состоялась премьера нашего клипа на песню "Прожигаешь". Эта песня, можно сказать, крик души, который направлен на всю молодёжь нашей страны. Ведь в композиции затрагивается насущная проблема Эстонии. А именно: проблема НАРКОМАНИИ и очень высокой статистики смертности от передозировок и алкогольных интоксикаций. Поэтому презентация клипа прошла в молодёжном центре Ласнамяэ, где собрались старшеклассники, с которыми мы обсудили эту проблему и попытались найти решения».

Смотрите клип и оставляйте свои отзывы!

Актуально

Читать также

НАВЕРХ