Нет – наркотикам! Эстонская группа «ПараТайн» посвятила новый клип «Прожигаешь» борьбе с этой смертельной дрянью

Эта песня, по словам исполнителей, - обращение ко всем молодым людям нашей страны, связанное с проблемой наркомании и алкоголизма среди молодёжи. После презентации песни с ребятами обсудили эту проблему и попытались вместе найти решения. Данный проект прошёл при поддержке Ласнамяэской управы.

Коллектив «ПараТайн» написал на своей странице в Facebook: «Друзья! Вот, наконец-то, состоялась премьера нашего клипа на песню "Прожигаешь". Эта песня, можно сказать, крик души, который направлен на всю молодёжь нашей страны. Ведь в композиции затрагивается насущная проблема Эстонии. А именно: проблема НАРКОМАНИИ и очень высокой статистики смертности от передозировок и алкогольных интоксикаций. Поэтому презентация клипа прошла в молодёжном центре Ласнамяэ, где собрались старшеклассники, с которыми мы обсудили эту проблему и попытались найти решения».