Упс... Илон Маск забыл кошелек в машине, которую отправил в космос

С космодрома на мысе Канаверал во Флориде стартовала сверхтяжелая ракета-носитель Falcon Heavy американской компании SpaceX, передает Лайф.
От второй ступени к Марсу отправится полезная нагрузка — электромобиль вишнёвого цвета. В машине находится "звездный человек" и, как оказалось, еще кое-что...
Илон Маск провел дома несколько часов, так как не мог найти свой кошелек. Лишь в прачечной он осознал, что забыл его в машине несколько недель назад. Об этом сообщает Betoota Advocate со ссылкой на представителя SpaceX.
Источник сообщил, что сначала Илон подумал, что кошелек украден. Поэтому позвонил в банки, чтобы проверить финансы на счетах. Но все было в порядке.
«Я не пользовался кошельком несколько недель. Даже для такого человека, как я, потеря кошелька — это неприятно... Только в прачечной я осознал, что он улетел вместе с машиной», - сказал он.
Автомобиль, который теперь парит в космосе, был помещён в грузовой отсек ракеты в январе. Это означает, что предприниматель уже несколько недель ходит без кошелька. Согласно источнику, Илон считает, что при его уровне дохода и занятости кошелёк — не такая уж и необходимая вещь.