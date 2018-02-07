Упс... Илон Маск забыл кошелек в машине, которую отправил в космос

От второй ступени к Марсу отправится полезная нагрузка — электромобиль вишнёвого цвета. В машине находится "звездный человек" и, как оказалось, еще кое-что...

ФОТО: HANDOUT/REUTERS

Илон Маск провел дома несколько часов, так как не мог найти свой кошелек. Лишь в прачечной он осознал, что забыл его в машине несколько недель назад. Об этом сообщает Betoota Advocate со ссылкой на представителя SpaceX.

Источник сообщил, что сначала Илон подумал, что кошелек украден. Поэтому позвонил в банки, чтобы проверить финансы на счетах. Но все было в порядке.

ФОТО: JOE SKIPPER/REUTERS

«Я не пользовался кошельком несколько недель. Даже для такого человека, как я, потеря кошелька — это неприятно... Только в прачечной я осознал, что он улетел вместе с машиной», - сказал он.