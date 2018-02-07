среда, 7 февраля 2018 г.
Я обязательно постараюсь в Таллинн вернуться!

Екатерина Климова

Postimees
Мнение
Впрок
Олимпиада 2018
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Спорт
Ваш дом
Прогноз
Звезды
Музыка
Эксклюзив
Party
Жизнь
Cмотри
Секс
Курьез
Розыгрыш
Мужской клуб
  • Limon
  • Звезды
  • Ученые выяснили, что вредит здоровью сильнее алкоголя и сигарет

Ученые выяснили, что вредит здоровью сильнее алкоголя и сигарет Касается каждого!

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Девушка. Иллюстративное фото.

ФОТО: Panther Media/Scanpix

Фастфуд, экстремальный спорт и вредные производства здесь совершенно не при чем, пишет Лайф.

В отличие от многих внешних факторов, таких как вредные выбросы, опасные производства, табак и алкоголь, наибольшую опасность для молодых людей, по данным ученых, представляет отсутствие социального взаимодействия, или, проще говоря, одиночество.

Совокупный вред от длительного одиночества и социальной изоляции может оказаться сильнее, чем от курения, алкоголя или ожирения. Исследование, проведённое специалистами из Университета Квинсленда, показало, что большинство людей даже не подозревают о том, что отсутствие социальной интеграции вредно для их здоровья.

Исследования 500 человек в США и Великобритании показали, что люди, связанные прочными дружескими отношениями, живут дольше и лучше своих одиноких сверстников. Обладающие одним или несколькими лучшими друзьями люди тоже, по данным опроса, чувствуют себя счастливее и умирают от последствий депрессии гораздо реже.

Одиночество, по данным исследователей, увеличивает риск смерти в возрасте до 35 лет на 30%. В некоторых странах врачи общей практики уже дают своим пациентам практические советы по продлению жизни — помимо лекарств в список рекомендаций входят свидания, занятия спортом и поиск друзей.

Однако не все исследования социального взаимодействия могут восприниматься однозначно — на примере желтобрюхих сурков учёные доказали, что общительность убивает, а одинокие особи сурков живут дольше своих социально активных собратьев.

Актуально

Читать также

НАВЕРХ