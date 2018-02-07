Ученые выяснили, что вредит здоровью сильнее алкоголя и сигарет

В отличие от многих внешних факторов, таких как вредные выбросы, опасные производства, табак и алкоголь, наибольшую опасность для молодых людей, по данным ученых, представляет отсутствие социального взаимодействия, или, проще говоря, одиночество.

Совокупный вред от длительного одиночества и социальной изоляции может оказаться сильнее, чем от курения, алкоголя или ожирения. Исследование, проведённое специалистами из Университета Квинсленда, показало, что большинство людей даже не подозревают о том, что отсутствие социальной интеграции вредно для их здоровья.

Исследования 500 человек в США и Великобритании показали, что люди, связанные прочными дружескими отношениями, живут дольше и лучше своих одиноких сверстников. Обладающие одним или несколькими лучшими друзьями люди тоже, по данным опроса, чувствуют себя счастливее и умирают от последствий депрессии гораздо реже.

Одиночество, по данным исследователей, увеличивает риск смерти в возрасте до 35 лет на 30%. В некоторых странах врачи общей практики уже дают своим пациентам практические советы по продлению жизни — помимо лекарств в список рекомендаций входят свидания, занятия спортом и поиск друзей.