Семь признаков того, что дама хороша в постели

Хелен Фишер, антрополог из Ратгерского Университета и автор книги Why We Love говорит: “Не всегда девушка в короткой юбке и на высоких каблуках хороша в постели“. Поэтому любезная Хелен решила уберечь тебя от разочарований, и рассказать, как узнать в толпе по-настоящему горячую женщину, пишет Mport.ua.

Уверенная в себе

Женщина, отвечающая на вопросы а-ля “я не знаю“, так же себя поведет и в постели. И наоборот: дама, знающая, чего хочет от этой жизни, получит от тебя “все что нужно“, когда окажетесь под одеялом.

Совет от Фишер: будь готов к тому, что ваши сексуальные предпочтения могут разойтись. Ведь с ними, как и с едой — каждый любит разное. В одном Хелен уверена на все 100: если попадешь на такую девушку, она обязательно будет опытной и требовательной.

Еда

А Кандида Рояль, американский продюсер фильмов для взрослых (в прошлом — и актриса все того же жанра) советует обратить внимание на то, как девушка держит вилку, как ест, как смотрится при этом. “Если девушка жует медленно, значит она любит неспешный секс“, — утверждает Кандида.

Мороженое

Алан Хирш, невролог и директор Чикагской Ассоциации Smell and Taste Treatment and Research говорит, мол, подходящего партнера можно определить по предпочтениям к мороженому. Он провел исследование, в котором приняли 720 человек в возрасте от 24 до 59.

После Хирш пришел к выводу: любители кофейного мороженого — кокетливые люди соблазнительной внешности. Такие легко находят общий язык с любителями клубнички; ванильные предпочтения свойственны экспрессивным девушкам. Последние любят рокеров, байкеров и прочих плохих ребят.

Манера разговаривать

Майкл Каннингем, профессор психологии в Луисвилльском Университете, говорит: “Определить вашу совместимость можно по темпу и манере разговаривать“. Если девушка “еле-еле душа в теле“ (то бишь медлительна), то быстрому и активному мужчине с ней точно не по пути. Все потому, что 90% — она окажется такой же и в постели (согласно Каннингему). “Если мужчина говорит об одном, а его партнерша перескакивает на другую тему, таким в постели тоже делать будет нечего“, — мудрость от Майкла.

Возраст и менопаузы

Фишер говорит, что молоденькие партнерши часто во время секса слишком зажаты. Поэтому оргазм в гости к ним так и не приходит. Что касается женщин постарше, эти знают, чего хотят. И хотят это по несколько раз за ночь. “Во время менопаузы уровень эстрогена снижается, и верх берет тестостерон“, — открыл занавес Фишер (да, в женщинах тоже есть мужской гормон).

Поцелуи

Ава Кэддел, сексолог и автор книги “I call kissing 'facial intercourse“ из Лос-Анджелеса, говорит, что многое можно определить по поцелуям. Например, если барышня работает не только губами, но и руками (прижимает тебя поближе к своей груди), значит она — хорошая любовница. “Такие девушки одновременно могут лизать верхнюю губу, сосать нижнюю, и играть с волосами на твоем затылке. С ними у тебя будет не секс, а настоящий танец“, — интригует Кэддел.

Танец