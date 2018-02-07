Впервые в Таллинне! Выиграйте билеты на концерт самого необычного русского рэпера

31 марта в столичном клубе Patt выступит Хаски.
Хаски — один из наиболее обсуждаемых российских музыкантов в 2017 году. Его оголенный, безнадежный и озлобленный рэп не оставляет равнодушным, а если не нравится, то хотя бы пугает.
Появившись на сцене в 2010 году, эта тюменская команда довольно быстро набрала популярность своей оригинальной стилистикой и манерой исполнения. Фирменные агрессия, депрессия и безнадега, точность в изображении самых сильных чувств и безупречная ритмика заявили о себе уже в первом EP «Икорный бизнес», изданном в 2012 году.
Билеты можно приобрести ЗДЕСЬ!
ВНИМАНИЕ! Для своих читателей мы разыгрываем билеты на концерт Хаски. Условия игры ищите на нашей официальной страничке в Facebook. Имя победителя мы назовем в следующую пятницу, 16 февраля. Удачи!