Впервые в Таллинне! Выиграйте билеты на концерт самого необычного русского рэпера

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Хаски — один из наиболее обсуждаемых российских музыкантов в 2017 году. Его оголенный, безнадежный и озлобленный рэп не оставляет равнодушным, а если не нравится, то хотя бы пугает.

Появившись на сцене в 2010 году, эта тюменская команда довольно быстро набрала популярность своей оригинальной стилистикой и манерой исполнения. Фирменные агрессия, депрессия и безнадега, точность в изображении самых сильных чувств и безупречная ритмика заявили о себе уже в первом EP «Икорный бизнес», изданном в 2012 году.

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