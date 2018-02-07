«Остров» на ТНТ: жара начнется уже 5 ферваля

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Четыре девушки и четыре молодых человека при поддержке продюсера Тамары и админа Хуня продолжают выживать на необитаемом острове в Индийском океане. Отпуск явно затянулся. Участники больше не думают о победе в несуществующем реалити, а хотят поскорее покинуть проклятый остров и вернуться домой.

На их счастье, на остров прибывает организатор реалити-шоу (Сергей Бурунов), который планирует доставить героев обратно в Москву, но попадает в руки местных пиратов. Эвакуация участников реалити откладывается…

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ЧТО ПРОИСХОДИТ НА «ОСТРОВЕ»?

Семь самых интересных фактов о втором сезоне тропического комедийного сериала «Остров» телеканала ТНТ

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Сергей Бурунов спешит на помощь

Спасением героев незадавшегося реалити займется сам генеральный директор реалити-шоу. Его роль блестяще играет гениальный комедийный актер Сергей Бурунов. И если в первом сезоне он появлялся в «Острове» периодически, то в новых эпизодах его харизматичный директор Вячеслав Александрович будет радовать нас с завидной частотой.

ФОТО: ТНТ

От кого беременна Фейгус?

Главная красотка реалити в положении, но кто папаша? Понятно, что инфантильный белорус Миронович (Евгений Кулик) и целеустремленный бизнес-тренер Ватутин (Гриша Калинин) сразу отпадают. Остаются Герман (Денис Косяков) и Эльдар (Кирилл Мелехов), которые, впрочем, не сильно в восторге от своего нового статуса. Есть, конечно, еще и Хунь (Роман Хан), но этот вариант уже совсем из разряда фантастики.

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Первый раз

Наконец-то подфартит Мироновичу, и он станет настоящим мужчиной. Спасибо за это нужно сказать Марго (Анастасия Асеева). Но самое интересное, что с ее стороны это было не актом благотворительности, а сознательным желанием. Оказывается, тихоня Миронович на самом деле горячий мужчина.

Настоящие пираты

Деревянная нога, попугай на плече, сундук с сокровищами, ром и черная метка остались где-то в прошлом. Если бы автор «Острова сокровищ» увидел, как выглядят современные пираты, то вряд ли сподобился на написание своего шедевра. Хорошо, что он их не видел. В отличие от зрителей ТНТ, которые во втором сезоне познакомятся с настоящими сенамскими пиратами, которые орудуют в местных водах.

Степашкин разбушевался

Так и не дождавшись новостей от генерального директора реалити-шоу, на поиски своей дочки Наденьки (Анфиса Вестингаузен) отправится отец Степашкиной (Игорь Жижикин) — серьезный мужчина с четкими понятиями. Чтобы ему не было скучно, он берет с собой молодую жену и верного помощника. По дороге на остров их ждет множество приключений.

Почтовый альбатрос

Изобретательный и находчивый Костя Ватутин придумает еще один способ связи с внешним миром. Он вспомнит про голубиную почту, но так как на острове ощущается резкая нехватка голубей, приспособит для этого альбатроса. Забегая вперед: птичка уверенно справится с заданием, и на остров нагрянет один из родственников участников шоу.