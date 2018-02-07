Фото: взрослый сын Сенчуковой и Рыбина произвел фурор в Сети

Наталья Сенчукова из тех матерей, кто не прятал своего ребенка от глаз заинтересованной общественности. Певица высказалась на этот счет на своей страничке в соцсети: "Случайно наткнулась на публикацию о том, что известные люди боятся показывать своих детей широкой публике. Мы же своего сына Василия разрешали фотографировать с двухмесячного возраста. И вырос прекрасный парень, открытый и общительный".

A post shared by Наталья Сенчукова (@nsenchukova_official) on Feb 5, 2018 at 2:19am PST

По сей день артистка периодически делится с многочисленными поклонниками фотографиями наследника. Так, свежий снимок 19-летнего Василия вызвал восторг у фанатов Натальи. "Наш сын сейчас отдыхает после сессии в теплых странах. А мы вдвоем сидим и по нему скучаем", – написала на своей страничке в Instagram Сенчукова.

Реакция фанатов не замедлила последовать. "Ничего себе! Такой красавчик! (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Вот это да.. Сказка)", "Ну неожиданно и очень симпотичный у вас сынок", "Вот это красавец вырос! Никогда бы не узнала. Круто иметь сына!!!", "Я думала это Джонни Депп! Вау!!! Отдых его так украшает!!", "Ничего себе сын, меня и в жар кинуло...))", – рассыпались в комплиментах пользователи Сети.