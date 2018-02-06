Пять странных фобий, которые бывают только у мужчин

Парурез

Это страх мочиться на людях. Еще одно название — синдром стыдливого мочевого пузыря. Такие боятся это сделать не только в общественном туалете, но даже и в своем родном-домашнем. Ох и несладко же мочеиспускательной системе таких, пишет Mport.ua.

Ануптафобия

Ануптафобы — товарищи, боящиеся холостого образа жизни. Если поточнее, то боящиеся остаться в одиночестве. Во-первых, такие наверняка не ведают о прелестях холостяцкой жизни. А во-вторых, они просто еще не встречали женщин с гамофобией — боязнью замужества.

Эметофобия

Еще одна не мужская фобия. Суть ее заключается в страхе перед рвотой. Именно поэтому эметофобы никогда вдрызг не напиваются. Чтобы потом не помереть от страху, а не как обычно: от незнания методики борьбы с жутким похмельем.

Цибофобия и хлорофобия

Это патологическое отвращение к пище зеленого цвета. Зелеными обычно бывают фрукты да овощи. И такие фобии возникают в основном у тех, кто не представляет своей жизни без фастфуда, жирного мяса да жареной картошки.

Жалко таких: они не знают, как хороши зеленые огурчики под рюмку водки...

Синдром самозванца