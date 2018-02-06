Пять странных фобий, которые бывают только у мужчин

Не мужик — это не только когда боишься прыгнуть с парашютом, пробежать 10 км или пригласить девушку на свидание... Не мужик — это еще и когда есть одна из следующих дурацких фобий. Слава Богу, это не про тебя.
Парурез
Это страх мочиться на людях. Еще одно название — синдром стыдливого мочевого пузыря. Такие боятся это сделать не только в общественном туалете, но даже и в своем родном-домашнем. Ох и несладко же мочеиспускательной системе таких, пишет Mport.ua.
Ануптафобия
Ануптафобы — товарищи, боящиеся холостого образа жизни. Если поточнее, то боящиеся остаться в одиночестве. Во-первых, такие наверняка не ведают о прелестях холостяцкой жизни. А во-вторых, они просто еще не встречали женщин с гамофобией — боязнью замужества.
Эметофобия
Еще одна не мужская фобия. Суть ее заключается в страхе перед рвотой. Именно поэтому эметофобы никогда вдрызг не напиваются. Чтобы потом не помереть от страху, а не как обычно: от незнания методики борьбы с жутким похмельем.
Цибофобия и хлорофобия
Это патологическое отвращение к пище зеленого цвета. Зелеными обычно бывают фрукты да овощи. И такие фобии возникают в основном у тех, кто не представляет своей жизни без фастфуда, жирного мяса да жареной картошки.
Жалко таких: они не знают, как хороши зеленые огурчики под рюмку водки...
Синдром самозванца
Мужчины с таким синдромом считают себя лицемерами, самозванцами, или просто притворщиками. Но самое страшное: они боятся, что их разоблачат. С такими страшными ̶т̶а̶р̶а̶к̶а̶н̶а̶м̶и̶ мыслями они и живут. А ведь криминального-то ничего не делают... А вот тебе еще 26 странных фобий.