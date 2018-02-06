После громких заявлений ток-шоу Шепелева грозит закрытие

Зрители у телеэкранов часто поражаются откровениям, которые слышат из уст героев ток-шоу «На самом деле». Если бы люди были в курсе, на что идут участники и создатели программы ради высоких рейтингов, вряд ли бы ее смотрели, пишут Dni.

«Пишется заранее сценарий, под который подгоняются ответы, нужные редакторам для рейтингов и зарабатывания бабла… На истину и правду им наплетать! »Пипл хавает», – заявил, например, актер Никита Джигурда. У него есть запись телефонного разговора шоумена с редактором программы, на которой можно услышать: «Хотят позвать вас на детектор, все прописать…». Но Джигурда отказывается: «Мальчиком для битья быть не хочу…»

Уговаривали пройти детектор лжи и фигуристку Марину Анисину. «Редактор Первого канала обещает, что все будет заранее прописано в сценарии! Что доказывает постановочность «правдивого» ток-шоу! Обещает не обманывать. Лишь бы мы пришли. Я категорически отказалась, помня свой трагический опыт… Лживый детектор вводит миллионы наивных людей в пропасть проплаченного обмана!» – написала жена Джигурда на своей странице в социальной сети.

Рассказывал журналистам о грязном закулисье программы и певец Данко: «Мне дали роль ублюдка, я сыграл. Я говорил четко по тексту, в голове такое не могло родиться. Придуманные иностранцы которых даже технически не может существовать – в паспорте Наташи нет никаких выездов-въездов, кроме лечебниц. (В программе подробно обсуждали возможные измены жены Данко – прим.ред.) А вопросы, какие они впихивали?! Причем сначала на одни договорились, а в последний момент подсунули другие».

Певица Азиза так комментировала свою съемку у Шепелева: «Полиграф – это профанация. Шоу. И ведущий, и эксперты играют свои роли».

Как говорят, многие знаменитости теперь просто отказываются от приглашения пройти проверку на полиграфе. Эксперт программы Александра Рашель, например, сделала для Dni.Ru громкое заявление о том, как на днях сорвалась съемка проживающей в Лондоне Мариники Смирновой: «Она за счет передачи прилетела из Англии в Россию, поселилась в шикарном отеле, но поняв, что ее хотят на всю страну выставить посмешищем, от съемки отказалась. Впервые за всю историю программы героиня не вышла на эфир. Скандал был дикий! Она просто всех кинула! И вернулась домой, потому что редакторы ее просто запугали – очень непрофессионально работали. Хотя Мариника должна была получить около 400 тысяч рублей. А раз главная героиня в студию не пришла, то и съемку отменили».