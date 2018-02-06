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  • Звезда Голливуда закатил истерику в аэропорту, потому что его никто не узнает (ФОТО)

Звезда Голливуда закатил истерику в аэропорту, потому что его никто не узнает (ФОТО) Какая досада!

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ФОТО: Scanpix

Звезда вышедшего в 1999 году фильма «Шестое чувство» в ярости кричала: «Да вы вообще знаете, кто я такой?!» Но, к изумлению артиста, никто его не знал.

Досадный инцидент произошел с американским актером Хэйли Джоэлом Осментом, который, будучи ребенком, сыграл в фильме «Шестое чувство».

Номинированный на «Оскар» почти 20 лет назад, он опоздал на рейс в аэропорту Лас-Вегаса. А когда попытался договориться, чтобы его всe-таки пустили в самолет, то Осмент к своему ужасу обнаружил, что его никто не помнит, передает Daily Mail.

«Да вы вообще знаете, кто я такой?» — распинался актeр на стойке регистрации, но сотрудники авиакомпании в ответ лишь пожимали плечами.

Несмотря на отвратительную сцену, в аэропорту всe-таки пошли на уступки Осменту и предложили ему место на рейсе, который вылетал на следующий день. В ответ разгневанный мужчина начал оскорблять сотрудников авиакомпании и скандалить пуще прежнего.

ФОТО: Dia Dipasupil/AFP

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