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В любом случае, я ориентирована на российскую эстраду и русскоговорящую публику. Не вижу смысла исполнять западные песни в России.

Инна Литвин

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  • Йыхви жжот! Бравые полуголые русские парни пробежали пять километров в мороз (ВИДЕО)

Йыхви жжот! Бравые полуголые русские парни пробежали пять километров в мороз (ВИДЕО)

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В Йыхви впервые прошел бег, в котором приняли участие только бравые мужчины. Пять спортсменов с голым торсом из человек так 20 преодолели пятикилометровую дистанцию.

Андрей Шевела рассказал, что в России в мороз тоже не так уж и много храбрецов, которые бегут с голым торсом. Это требует особой выдержки. По словам спортсмена, он надеялся на мороз -10 и ниже, но было чуть теплее. 

Не все бегуны решили снять с себя одежду, побоялись заболеть.

Смотрите видеорепортаж программы Reporter! 

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