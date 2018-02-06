Йыхви жжот! Бравые полуголые русские парни пробежали пять километров в мороз (ВИДЕО)
6 февраля 2018 г., 16:46
В Йыхви впервые прошел бег, в котором приняли участие только бравые мужчины. Пять спортсменов с голым торсом из человек так 20 преодолели пятикилометровую дистанцию.
Андрей Шевела рассказал, что в России в мороз тоже не так уж и много храбрецов, которые бегут с голым торсом. Это требует особой выдержки. По словам спортсмена, он надеялся на мороз -10 и ниже, но было чуть теплее.
Не все бегуны решили снять с себя одежду, побоялись заболеть.