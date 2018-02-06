Галерея: показана обычная жизнь любителей БДСМ

Каждый год в сентябре в Сан-Франциско проходит парад любителей БДСМ. Его посетители поучаствовали в фотосъемке, представ на черно-белых снимках сначала в садо-мазо образе, а затем и в своей повседневной одежде.

Компания объяснила фотосъемку желанием снять табу на обсуждение разнообразных сексуальных практик. «В последние месяцы в СМИ постоянно появлялись заголовки о злоупотреблении силой и сексуальном насилии, и мы надеемся, что непростые разговоры об этом в итоге принесут обществу пользу. Своим проектом мы надеемся противостоять тьме насилия светом радости людей, которую те испытывают из-за удовольствия показывать свою сексуальность», — прокомментировали проект его создатели Майкл Тополовак (Michael Topolovac) и Ти Чан (Ti Chang).

Пэм Хогг / Снимок иллюстративный ФОТО: Doug Peters/Doug Peters/EMPICS Entertainment

Одна из участниц съемок по имени Камила призналась, что решила поучаствовать в проекте из желания открыто поговорить о своих сексуальных предпочтениях. «Мне кажется, слишком многие из нас чувствуют себя неуверенно, когда дело касается секса. Стесняются своего тела и фантазий, и в результате либо выходит плохой секс, либо вообще никакого», — отметила девушка и призналась, что ей очень понравилось позировать для проекта.

Создатели проекта признали его успешным и отметили, что фотографии получились еще более «красивыми и нежными», чем они ожидали.

Снимок иллюстративный. ФОТО: DAVID MCNEW/AFP