Обнищавшая Дана Борисова распродает последнее имущество

Но сейчас ее финансовое положение очень плачевно. Ведущая прозябает в нищете. Чтобы найти деньги, она выставила на продажу старую квартиру и свои шубы. Она сначала просила за них 90 тысяч рублей, но никто не откликнулся. Она снизила цену до 40 тысяч, но, похоже, шубы от телезвезды-наркоманки никому не нужны. Квартиру Дана Борисова отдает за 25 миллионов рублей (примерно 367 тысяч евро). Она похвасталась, что рядом с ней там живет много звезд российского шоу-бизнеса, пишет 7d.org.ua.