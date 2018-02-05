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Я обязательно постараюсь в Таллинн вернуться!

Екатерина Климова

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Обнищавшая Дана Борисова распродает последнее имущество

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Дана Борисова

ФОТО: Scanpix

Недавно телеведущая Дана Борисова вернулась в Москву после своей реабилитации в Таиланде. В ее жизни настали не очень хорошие времена. Она оказалась на грани нищеты. Дана Борисова рассказала журналистам, что из прежней жизни прихватила только одну чашку и одну сковородку и живет теперь в новой квартире. 

Но сейчас ее финансовое положение очень плачевно. Ведущая прозябает в нищете. Чтобы найти деньги, она выставила на продажу старую квартиру и свои шубы. Она сначала просила за них 90 тысяч рублей, но никто не откликнулся. Она снизила цену до 40 тысяч, но, похоже, шубы от телезвезды-наркоманки никому не нужны. Квартиру Дана Борисова отдает за 25 миллионов рублей (примерно 367 тысяч евро). Она похвасталась, что рядом с ней там живет много звезд российского шоу-бизнеса, пишет 7d.org.ua.

 

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