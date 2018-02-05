Эту задачку должны решать четвероклассники, но не каждый взрослый сходу ее осилит

Итак, условие…

В большой семье пятеро мужчин, которые носят одинаковую фамилию. Разница в возрасте у них 22 года. Правнука зовут Никита Петрович, его деда зовут Аркадий Тимофеевич. Как звали в детстве главу семьи и сколько ему лет, если Саше, сыну Игоря, исполнилось 3 года? Сколько лет Петру Аркадьевичу?

Конкретное время на эту задачку не отводится, но все же постарайтесь не думать очень долго! Четвертый класс все-таки…

А теперь о решении...

Мы не сомневаемся, что вы и сами неплохо справились с этой головоломкой, но все-таки пройдемся по умозаключениям от начала до конца. Начнем с правнука. Мы знаем, что у него есть сын, следовательно, трое мужчин в иерархии до него – это отец, дед и прадед. Его зовут Никита Петрович, отца – Петр Аркадьевич, а деда Тимофей. Прадед и есть глава семьи.

Теперь возраст. Если самому младшему в семье (Саше) – 3, то его отцу 25, деду – 47, прадеду – 69, а прапрадеду Саши – 91 год.