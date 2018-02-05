Муж и жена превратили секс в необычных местах в бизнес

23-летняя Ким и 28-летний Пауло из Италии в один момент поняли, что обычные профессии им неинтересны, и сделали из секса полноценную работу.

Несмотря на то, что ребята работали в одной компании, они никогда не встречались. Ким была переводчиком, Пауло — дизайнером. Однажды их общий друг предложил им поучаствовать в групповом сексе. Они решили попробовать, пишет Life.

Тогда же они поняли, что хотели бы сниматься в порно, но не знали, как это сделать. Однажды они просто сняли видео и выложили его в Сеть. Теперь пара получает огромные деньги за свои ролики. Они выкладывают их на своeм сайте.

Пользователи оплачивают их путешествия, покупая возможность посмотреть тот или иной ролик. Однажды в Италии их оштрафовали на 91 евро за съeмку в неположенном месте. То же самое произошло во Франции.

Подписка на их страницу платная. Видео стоит от 5 евро — чем откровеннее ролик, тем он дороже. Ким и Пауло называют свои отношения свободными и часто обмениваются партнeрами.

Однажды лучший друг Ким прислал ей сообщение со словами «Мы знаем!». В тот день они испугались и просто уехали на целый день из города. Сначала пара беспокоилась о том, что о них подумают родные и друзья. Но, когда поняли, что работа приносит им удовольствие, решили продолжить В один момент пара поняла: почему они должны отказываться от жизни, о которой всегда мечтали?