Смотри: 70-летняя Ротару в ярком лифчике на Мальдивах вызвала восторг

На своей официальной страничке в социальной сети Instagram (если кто не знает, да, она зарегистрирована там) София Ротару опубликовала несколько фотографий из отпуска. Прославленная исполнительница выбрала по-настоящему райское местечко – Мальдивы, пишут Dni.ru.

Певица поделилась с многочисленными подписчиками снимками окружающей природы – изумительного цвета океана, белоснежного песка и ярко-зеленой растительности. Вечера, судя по фото, артистка также проводит на пляже.

Чтобы соответствовать таким вырвиглаз краскам Ротару надела яркий бюстгальтер, который просвечивал сквозь белую рубашку. Дополнила свой образ артистка синей с белой и желтой полосой юбкой-платком и солнцезащитными очками. "Душевного тепла и любви всем!" – написала певица.

Многочисленные поклонники пришли в восторг. "КРАСОТКА! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)", "Обожаю вас", "Все, что есть в жизни хорошее и прекрасное это Вы", "Прекрасная, обворожительная!!! Любим всем сердцем!!!", "Вы всегда очень хорошенькая и аккуратный стиль одежды! На сцене всегда приятно на вас смотреть и слушать", "Хорошего отдыха , дорогая София Михайловна", – рассыпались в комплиментах подписчики.