понедельник, 5 февраля 2018 г.
EST
ENG
В любом случае, я ориентирована на российскую эстраду и русскоговорящую публику. Не вижу смысла исполнять западные песни в России.

Инна Литвин

Postimees
Мнение
Впрок
Олимпиада 2018
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Спорт
Ваш дом
Прогноз
Звезды
Музыка
Эксклюзив
Party
Жизнь
Cмотри
Секс
Курьез
Розыгрыш
Мужской клуб
  • Limon
  • Курьез
  • Видео: устроившую истерику на мойке женщину окатили струей воды

Видео: устроившую истерику на мойке женщину окатили струей воды

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Мойка автомобиля своими силами не только проста, но и экономична. Снимок иллюстративный.

ФОТО: Mündipesula

На мойке самообслуживания в Краснодаре произошла ссора между мужчиной и его спутницей. Девушку пришлось успокаивать водой из шланга.      

Видео инцидента попало в Сеть. На кадрах с камер наблюдения видно, как блондинка пытается что-то втолковать своему спутнику, который моет машину. Мужчина молча выслушивает все высказывания девушки, но в один момент не выдерживает и направляет на нее струю воды, которая окатывает спорщицу с головы до ног, пишет Dni.ru.

Как сообщает телеканал 360, претензии девушки могли быть связаны с тем, что мужчина неправильно наносит на автомобиль пену. Мнения пользователей Сети, посмотревших ролик, разделились. Некоторые считают, что мужчина прав, и его спутнице досталось по заслугам, другие же уверены, что такое поведение не красит представителя сильного пола. 

Актуально

Читать также

НАВЕРХ