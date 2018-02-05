Видео: устроившую истерику на мойке женщину окатили струей воды

Видео инцидента попало в Сеть. На кадрах с камер наблюдения видно, как блондинка пытается что-то втолковать своему спутнику, который моет машину. Мужчина молча выслушивает все высказывания девушки, но в один момент не выдерживает и направляет на нее струю воды, которая окатывает спорщицу с головы до ног, пишет Dni.ru.