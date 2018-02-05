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Инна Литвин

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  • Азамату Мусагалиеву предложили съесть сырые козьи ноги за миллион рублей

Азамату Мусагалиеву предложили съесть сырые козьи ноги за миллион рублей В шоу «Деньги или позор» актёру придётся попробовать жуткое блюдо

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ФОТО: ТНТ4

5 февраля премьера на телеканале ТНТ4 — новый выпуск второго сезона самого жёсткого комедийного шоу «Деньги или позор». Терпеть дерзкие шутки ради миллиона рублей будет актёр шоу «Однажды в России» и ведущий викторины «Где логика?» Азамат Мусагалиев.

ФОТО: ТНТ4

По мнению дяди Вити, Азамат многого добился, ведь потерять девственность с таким лицом уже достижение. Всему, что у него есть, он обязан своему родному городу Камызяку. «Даже шраму на ягодицах», — добавит ведущий.

ФОТО: ТНТ4

Для того чтобы выиграть миллион рублей, Азамату придётся постараться — на ходу придумать песню под гитару про дядю Витю и нарисовать картину натуральными красками из помёта галчат. Но ведущего «Деньги или позор» этим впечатлить всё равно не удастся. Наоборот, дядя Витя решит, что обходится с Азаматом слишком мягко, поэтому предложит ему за деньги съесть целую кастрюлю сырых козьих ног на глазах у зрителей. Откажется ли шоумен от этого предложения или рискнет попробовать хотя бы кусочек сырого мяса — смотри 5 февраля в 23:00 на телеканале ТНТ4.

ФОТО: ТНТ4

ФОТО: ТНТ4

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