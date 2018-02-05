ТНТ, Максим Фадеев и Тимати начнут новую историю музыки на ваших глазах!

Вячеслав Дусмухаметов, генеральный продюсер ТНТ:

«ПЕСНИ» — это крутой музыкальный проект с элементами реалити, аналогов которому нет на российском телевидении. Два продюсера — ТИМАТИ и Максим Фадеев — в ходе масштабных прослушиваний отберут по десять человек в свои команды, которые продолжат сражаться за победу под прицелом камер. Такого подхода к поиску талантов, производству и работе с будущими исполнителями не было ещё ни у кого! Вместе мы создадим новый шоу-бизнес».