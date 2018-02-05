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В любом случае, я ориентирована на российскую эстраду и русскоговорящую публику. Не вижу смысла исполнять западные песни в России.

Инна Литвин

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  • ТНТ, Максим Фадеев и Тимати начнут новую историю музыки на ваших глазах!

ТНТ, Максим Фадеев и Тимати начнут новую историю музыки на ваших глазах!

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ФОТО: ТНТ

10 февраля состоится премьера самого мощного музыкального эксперимента телеканала ТНТ — шоу «ПЕСНИ». Два самых мощных продюсерских центра России — MALFA и Black Star, два самых авторитетных продюсера — Максим Фадеев и ТИМАТИ — объединят силы и ресурсы, чтобы вместе перевернуть музыкальную индустрию и создать новый шоу-бизнес!

ФОТО: ТНТ

Вячеслав Дусмухаметов, генеральный продюсер ТНТ:

«ПЕСНИ» — это крутой музыкальный проект с элементами реалити, аналогов которому нет на российском телевидении. Два продюсера — ТИМАТИ и Максим Фадеев — в ходе масштабных прослушиваний отберут по десять человек в свои команды, которые продолжат сражаться за победу под прицелом камер. Такого подхода к поиску талантов, производству и работе с будущими исполнителями не было ещё ни у кого! Вместе мы создадим новый шоу-бизнес».

ФОТО: ТНТ

Победителя шоу «ПЕСНИ» определят зрители ТНТ. Набравший наибольшее число голосов участник станет лучшим артистом страны и получит 5 000 000 рублей. Также продюсеры шоу лично решат, кто из участников подпишет контракт с крупнейшими музыкальными лейблами России — MALFA и Black Star.

ФОТО: ТНТ

«ПЕСНИ», с 10 февраля в 21:00 на ТНТ. 

Вместе мы создадим новый шоу-бизнес! 

ФОТО: ТНТ

ФОТО: ТНТ

ФОТО: ТНТ

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