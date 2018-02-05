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  • Певица Маарья-Лийс Илус впервые показала свою дочь (ФОТО)

Певица Маарья-Лийс Илус впервые показала свою дочь (ФОТО) Как мило!

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Маарья-Лийс Илус и ее возлюбленный.

ФОТО: Viktor Burkivski

В начале января эстонская певица Маарья-Лийс Илус и ее возлюбленный, а также продюсер, Фред Кригер стали родителями. 

Певица не стала долго скрывать ребенка от поклонников и на днях поделилась в социальных сетях первой фотографией дочери.

«06.01.2018 – эта дата изменила мою жизнь навсегда. Ращу, дорожу, защищаю и люблю отныне и до конца жизни», – подписала певица трогательное фото.

 

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Маарья-Лийс – единственная певица, которая представляла Эстонию на Евровидении дважды. Когда ей было 15 лет, она выступала на Евровидении с певцом Иво Линна, дуэт занял 5-е место. Год спустя она представляла страну уже одна и заняла 8-е место.

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