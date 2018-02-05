Певица Маарья-Лийс Илус впервые показала свою дочь (ФОТО)

Певица не стала долго скрывать ребенка от поклонников и на днях поделилась в социальных сетях первой фотографией дочери.

«06.01.2018 – эта дата изменила мою жизнь навсегда. Ращу, дорожу, защищаю и люблю отныне и до конца жизни», – подписала певица трогательное фото.

Маарья-Лийс – единственная певица, которая представляла Эстонию на Евровидении дважды. Когда ей было 15 лет, она выступала на Евровидении с певцом Иво Линна, дуэт занял 5-е место. Год спустя она представляла страну уже одна и заняла 8-е место.