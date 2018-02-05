В Москве продюсера Сосо Павлиашвили изрешетили пулями

Георгий Габелава приехал в Москву на съемки нового клипа. С собой в столицу он взял жену, с которой недавно связал себя узами брака. Друг семьи предложил паре остановиться в его комнате в коммунальной квартире. Продюсер принял это предложение.

Однако новые соседи Габелавы заставили его передумать. Они постоянно скандалили и всячески намекали, что вся жилплощадь принадлежит только им. В итоге продюсер принял решение съехать из комнаты. Нападение произошло, когда они с женой уже грузили вещи в машину.

Один из беспокойных жильцов, безработный Бесик Кадария, отозвал мужчину. чтобы перекинуться с ним парой слов. "Ничего не предвещало беды. Я даже подумала, что сосед хочет извиниться", – цитирует "Московский комсомолец" Ингу Габелаву. По ее словам, в нападении участвовал также зять Бесика Кадарии.

Мужчины прихватили с собой нож, металлическую трубу и пистолет. "Георгия очень сильно били по лицу. Позже у него диагностировали перелом челюсти и носа", – отметила свидетельница. Только чудо помогло ему избежать удара ножа. А вот от пуль он увернуться уже не смог. Продюсера буквально изрешетили.

"Георгий получил три пулевых ранения, два из них в живот, одно – в бок. Одну пулю вытаскивали врачи уже в больнице, где в день поступления была проведена операция. На днях хирурги постараются привести в порядок лицо", – рассказала Инга Габелава. Пистолет оказался травматическим, поэтому жизни продюсера сейчас ничего не угрожает, сообщает Дни.ру.

Пострадавший намерен добиться справедливого наказания для своих обидчиков. Однако пока, по словам пары, правоохранительные органы не спешат начинать работу по этому делу. "Оперативный сотрудник Дамир Саландо при мне просто мило побеседовал с одним из нападавших и на этом все закончилось", – отметила Инга Габелава. "Мы уже обратились в УСБ с жалобой на бездействие сотрудников полиции", – добавила она.