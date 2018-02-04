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Максакова благодарна матери после грязной ссоры

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Мария Максакова

ФОТО: VALENTYN OGIRENKO/REUTERS

Оперная дива Мария Максакова появилась в шоу "Новые русские сенсации" на телеканале НТВ. Журналистам она рассказала даже о личном, в том числе – об отношениях с матерью, пишет Дни.ру.

Жизнь Марии Максаковой сильно изменилась после того, как она сбежала на Украину вместе с мужем Денисом Вороненковым. Не успела пара сменить рубашки и платья на вышиванки, как бывшего депутата Госдумы застрелили в центре Киева. Однако оперная дива, которая в отличие от своего почившего супруга, не является фигуранткой уголовного разбирательства в России, возвращаться домой не стала.

Отказалась Мария Максакова и от предложения уехать в Германию. Она выучила украинский язык и даже с журналистами, берущими интервью для НТВ, общалась исключительно на нем.

Подобные перемены вызвали проблемы в семье Марии Максаковой. В частности, у певицы сильно осложнились отношения с ее матерью, актрисой Людмилой Максаковой. Глядя на накал страстей и слова, которыми обе дамы характеризовали друг друга, поклонники пришли к выводу, что стали свидетелями грязной семейной ссоры.

Однако женщины, по всей видимости, нашли в себе силы оставить конфликты в прошлом. Мария Максакова призналась, что испытывает к матери чувство благодарности. "Сейчас у нас нормальные отношения", – подчеркнула певица. "Она в России, она не приехала ко мне", – заметила Максакова.

Кроме того, певица до сих пор помнит о нелицеприятных фразах, которые адресовала ей мать. "Это не имеет такого большого значения сейчас. И я не могу сказать, что у нас плохие отношения. Для меня она мать и всегда будет моей матерью. Я ей благодарна за то, что у меня есть профессия, за генетику и творчество", – подчеркнула Мария Максакова.

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