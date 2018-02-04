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  • Юный участник «Битвы экстрасенсов» страдает от преследований маньяка

Юный участник «Битвы экстрасенсов» страдает от преследований маньяка

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ФОТО: Instagram

Самый молодой участник 18-го сезона шоу "Битва экстрасенсов" Никита Турчин стал жертвой преследования со стороны маньяка-гомосексуалиста. Преследователь угрожал убить молодого человека, а его тело сбросить в Москву-реку.

Едва появившись в программе "Битва экстрасенсов" 17-летний Никита Турчин моментально приковал к себе всеобщее внимание. Молодой человек приятной наружности понравился как впечатлительным девушкам, так и не вполне уравновешенным мужчинам. Один из них дошел до того, что начал преследовать молодого человека в Сети.

"Он везде пишет, что любит меня, ставя под сомнение репутацию и ориентацию. Как-то даже позвонил и лично признался в чувствах", – цитирует StarHit юного экстрасенса. "Я ответил, что он обратился не по адресу. У меня есть девушка, с которой встречаюсь. Так он и ей стал угрожать", – рассказал Никита Турчин. После этого преследователь переключился на родителей своего объекта нездоровой любви.

"Когда понял, что взаимности не дождется, заявил, что убьет, и меня найдут где-нибудь в Москва-реке. Настоящий маньяк", – уверен юноша. "Сначала думал, что это обычный сумасшедший фанат – у Бузовой таких полно, а оказалось, что он болен", – заметил он.

Юному экстрасенсу удалось выяснить личность навязчивого ухажера. "Он живет в Геленджике, нигде не работает, дни и ночи проводит за компьютером и зависает в соцсетях под вымышленной фамилией", – рассказал Никита Турчин о маньяке. За помощь он обратился к правоохранителям. "Очень надеюсь, что соответствующие органы сделают ему внушение", – заметил экстрасенс.

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