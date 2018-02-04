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  • Последнее лето Виктора Цоя: редкие кадры из Прибалтики за два дня до смерти

Последнее лето Виктора Цоя: редкие кадры из Прибалтики за два дня до смерти

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ФОТО: Виктор Цой

Жизнь выдающегося рок-музыканта СССР оборвалась в Латвии. Виктор Цой погиб 15 августа 1990 года в автокатастрофе, врезавшись в автобус на встречной полосе. Смерть наступила мгновенно, пишет Офигенно.

По дороге в поселок Дундага, на 35–м километре шоссе Слока — Талси, стоят 2 памятника легенде русского рока — серебристая гитара и бронзовый мемориал. Многие почитатели группы «Кино» ежегодно совершают паломничество на место гибели музыканта, чтобы почтить его память.

Тем роковым летом Виктор отдыхал в Плиеньциемсе, небольшом поселке на побережье Рижского залива. Он отправился туда отдыхать дикарем с друзьями и сыном Сашей, снял частный дом. Обратные билеты в Ленинград уже были взяты на 21 августа.

13 августа, за 2 дня до трагедии, Цой отдыхал в Юрмале... На этих редких архивных фото он выглядит как всегда серьезным и сосредоточенным.

ФОТО: Виктор Цой

Другие фото смотри ЗДЕСЬ!

Причина гибели легенды русского рока до сих пор неоднозначна. По сведениям друзей, Виктор ехал на рыбалку и мог заснуть за рулем. В тот трагический день он был в машине один, хотя до этого нередко брал с собой сына.

Отец музыканта, Роберт Максимович, считает, что это не был несчастный случай. Озеро, где сын рыбачил, находилось в 15 минутах езды от дачи. Заснуть за это время крайне проблематично.

Как будто в предчувствии скорого ухода, незадолго до рокового августа 1990 года Цой выпустил «Черный альбом» и написал судьбоносную песню «Кончится лето».

Сегодня Виктору Цою могло бы быть 56 лет, однако судьба неумолима. В честь Цоя названы улицы в 4 населенных пунктах России, а также его имя дали астероиду № 2740.

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