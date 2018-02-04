Попытка похищения певицы Ланы Дель Рей в США: полиция арестовала злоумышленника

По данным полиции, мужчина планировал похищение певицы во время ее концерта. Также при нем было оружие. Его задержали 2 февраля возле центра Amway в Орландо, передает Сегодня .

"Майкл Хант задержан за преследование с отягчающими обстоятельствами и попытку похищения с использованием оружия. После получения наводки мы посчитали, что это было реальной угрозой и полиция задержала его до того, как он успел приблизиться к певице Лане Дель Рей во время ее концерта в Amway Center", – говорится в сообщении.