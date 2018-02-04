Губки бантиком: помешанный на пластике мужчина мечтает выглядеть как Мерлин Монро

Житель французского города Тулон Сирил Ру потратил более семи тысяч долларов на пластические операции и процедуры, рассчитывая стать похожим на своего кумира — секс-символ Голливуда 1950-х годов Мэрилин Монро, пишет fakty.ua.
32-летний Сирил, который работает официантом, в частности, сделал ряд инъекций ботокса и накачал свои губы силиконом. При этом он несколько утратил чувство меры. Но сам он так не считает.
И регулярно проходит соответствующие процедуры, чтобы поддерживать свои губы в таком состоянии, впрыскивая каждый раз по одному миллилитру наполнителя в каждую губу. Свои снимки Сирил с гордостью выставляет в соцсетях, подчеркивая свое «сходство» со звездой ярким макияжем.
Ру признает, что над ним часто смеются на улицах и в интернете. «Но меня это не волнует… Красота очень важна — и не для других, а для самого себя», — утверждает француз.
В его ближайшие планы входит сделать пластическую операцию по изменению формы носа, а также подбородка и щек. Пока что ему не хватает на это денег, хотя он уже заблаговременно договорился с пластическими хирургами в Тунисе.
Ранее сообщалось о жительнице Ирана, которая с помощью пластических операций пыталась превратиться в Анджелину Джоли. Позже девушка, правда, призналась, что несколько меняла свою внешность и с помощью фотошопа, чтобы снимки в соцсетях вышли поэффектнее.