Губки бантиком: помешанный на пластике мужчина мечтает выглядеть как Мерлин Монро

32-летний Сирил, который работает официантом, в частности, сделал ряд инъекций ботокса и накачал свои губы силиконом. При этом он несколько утратил чувство меры. Но сам он так не считает.

ФОТО: Instagram

И регулярно проходит соответствующие процедуры, чтобы поддерживать свои губы в таком состоянии, впрыскивая каждый раз по одному миллилитру наполнителя в каждую губу. Свои снимки Сирил с гордостью выставляет в соцсетях, подчеркивая свое «сходство» со звездой ярким макияжем.

ФОТО: Instagram

Ру признает, что над ним часто смеются на улицах и в интернете. «Но меня это не волнует… Красота очень важна — и не для других, а для самого себя», — утверждает француз.

В его ближайшие планы входит сделать пластическую операцию по изменению формы носа, а также подбородка и щек. Пока что ему не хватает на это денег, хотя он уже заблаговременно договорился с пластическими хирургами в Тунисе.

ФОТО: Instagram