Вот какой подвиг совершила Людмила Сенчина перед самой смертью

На протяжении последних полутора лет певица боролась с тяжелой болезнью, но не афишировала этого. Знали только самые близкие и родные. У нее была онкология — рак поджелудочной железы.

Когда-то Людмила Карчевская предложила ей свою помощь: «Однажды я ее в больницу определяла с отравлением — все из-за поджелудочной железы. Люда мне говорила, что этот орган ее беспокоит...» Сенчина тогда пожаловалась Карчевской на боли, но о том, что на самом деле является их причиной, не сообщила, пишет Офигенно.

Только много месяцев спустя Карчевская узнала диагноз от супруга Сенчиной: «То, что это рак, я узнала недавно от ее мужа Володи. Он же от нее не отходил. Добрый и любящий, мы его за глаза называем добрым медвежонком». Этот человек всегда поддерживал Людмилу и в беде, и в радости. Вместе они прожили 25 лет.

Эмма Лавринович, директор Большого концертного зала «Октябрьский», рассказала, как вела себя артистка в последний год жизни: «Люда не собиралась ехать за границу, лечилась здесь. Проходила курсы химиотерапии. Светлый, отзывчивый человек. Занималась благотворительностью».

«Один звонок — и Люда, несмотря на неважное самочувствие, ехала туда, где надо выступить перед больными. Сама болела и старалась поддержать людей с таким же диагнозом».

«Мы, близкие друзья, знали, что Люда тяжело болеет, — рассказывает писатель-сатирик Семен Альтов, друг семьи. — Врачи делали всё возможное, но организм уже не справлялся».

«Мы у нее были в гостях в сентябре, она показывала свою новую дачу — замечательный дом. Была в хорошем настроении. Не подавала виду, что ей плохо, что ей тяжело. Похудела, но приводила себя в порядок: косметика, улыбка...»

«Этим летом она долго лежала в больнице, — сказал композитор Александр Морозов. — Я ей звонил. Она чувствовала, что всё серьезно. Даже всплакнула, сказала в сердцах: “Сашуля, не знаю, за что мне такое наказание? Так мне плохо, мочи нет...”».

«Спустя пару месяцев ее выписали из больницы. Она приехала в Москву на запись программы, а потом у нее был концерт на Дворцовой площади. После химиотерапии выйти и петь сольную программу - это подвиг!»

Людмила Сенчина отдавалась любимому делу до последнего. Действительно, мало кто согласился бы выполнять свою работу в таком состоянии. Но она пела, несмотря ни на что. И в этом ее личное достижение.

Артисты посвятили ей много хороших слов, узнав о произошедшем. «Она навсегда завоевала сердца слушателей. Завоевывала неназойливо, мягко, изящно, но уверенно. Песни, которые пела Людмила Сенчина, — это песни о любви и нежности, о мечтах, о встречах и разлуках, это песни о людях, таких же романтически красивых, как и сама певица», — отметил композитор Андрей Петров.