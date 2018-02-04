Елена Яковлева раскрыла подробности болезни

«Из-за нехватки времени бегу к врачам, когда уже совсем туго приходится. Вот сейчас только-только пришлось долго лечить ухо. На море попала вода, и началось осложнение, а отлежаться из-за работы возможности не было. В результате лечение больше месяца заняло», - поведала звезда.

Недавно актриса исполнила одну из главных ролей в новом сезоне сериала «Склифосовский». Она заявила, что смогла познать азы врачебной профессии и еще раз убедилась, насколько тяжело приходится профессиональным медикам.

Несмотря на большую занятость в кино и театре, Елена успевает проводить время с семьей. Яковлева и ее муж Валерий Шальных счастливы в браке уже почти 30 лет. Звезда поделилась секретом стабильных отношений. По ее мнению, у каждой пары есть свой универсальный рецепт сохранения любви.

«У взрослых людей, когда уже пройден и период влюбленности, и период притирок, отношения основываются на уважении, на ответственности за детей и еще много за что. Люди становятся уже родными друг другу», - рассказала Яковлева.

Главной же радостью для актрисы остается ее сын Денис. Парень покрыл большую часть своего тела татуировками. По словам Елены, молодой человек продолжает искать себя. Сейчас он занимается бодибилдингом и собирается участвовать в соревнованиях.