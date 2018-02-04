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Елена Яковлева раскрыла подробности болезни

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Елена Яковлева.

ФОТО: Scanpix

Елена Яковлева нечасто делится подробностями личной жизни. Звезда предпочитает обсуждать новые роли в кино и сериалах. Однако в одном из последних интервью актриса рассказала о том, насколько сильно не любит обращаться к врачам. И все же, недавно звезде пришлось сделать исключение и посетить больницу из-за проблем с ухом, пишет СтарХит.

«Из-за нехватки времени бегу к врачам, когда уже совсем туго приходится. Вот сейчас только-только пришлось долго лечить ухо. На море попала вода, и началось осложнение, а отлежаться из-за работы возможности не было. В результате лечение больше месяца заняло», - поведала звезда.

Недавно актриса исполнила одну из главных ролей в новом сезоне сериала «Склифосовский». Она заявила, что смогла познать азы врачебной профессии и еще раз убедилась, насколько тяжело приходится профессиональным медикам.

Несмотря на большую занятость в кино и театре, Елена успевает проводить время с семьей. Яковлева и ее муж Валерий Шальных счастливы в браке уже почти 30 лет. Звезда поделилась секретом стабильных отношений. По ее мнению, у каждой пары есть свой универсальный рецепт сохранения любви.

«У взрослых людей, когда уже пройден и период влюбленности, и период притирок, отношения основываются на уважении, на ответственности за детей и еще много за что. Люди становятся уже родными друг другу», - рассказала Яковлева.

Главной же радостью для актрисы остается ее сын Денис. Парень покрыл большую часть своего тела татуировками. По словам Елены, молодой человек продолжает искать себя. Сейчас он занимается бодибилдингом и собирается участвовать в соревнованиях.

Яковлеву ничуть не смущает то, что сын решил не продолжать актерскую династию. В интервью для «Собеседника» она рассказала, что гордится Денисом и желает ему поскорее найти собственный жизненный путь.

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