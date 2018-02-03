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Я просыпаюсь в одно утро, а у аккаунта плюс пять тысяч новых подписчиков

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  • Видео: хомяк, раздвигающий ноги хозяйки, стал звездой Сети

Видео: хомяк, раздвигающий ноги хозяйки, стал звездой Сети

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ФОТО: Скриншот с сайта youtube.com

Ролик появился на известном американском аккаунте всех любителей животных animalsmajor с 23 тыс. подписчиков. За два дня зверек-гимнаст набрал почти 800 тыс. просмотров.

Видео собрало более тысячи комментариев, большинство из них — ссылки на друзей, которые давно не занимались спортом. На странице паблика можно найти более 200 весёлых видеороликов с животными, которые ежедневно покоряют сердца пользователей "Инстаграма".

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