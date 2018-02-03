Видео: хомяк, раздвигающий ноги хозяйки, стал звездой Сети
3 февраля 2018 г., 17:23
Ролик появился на известном американском аккаунте всех любителей животных animalsmajor с 23 тыс. подписчиков. За два дня зверек-гимнаст набрал почти 800 тыс. просмотров.
Видео собрало более тысячи комментариев, большинство из них — ссылки на друзей, которые давно не занимались спортом. На странице паблика можно найти более 200 весёлых видеороликов с животными, которые ежедневно покоряют сердца пользователей "Инстаграма".