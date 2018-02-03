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Белый костюм Мелании Трамп вызвал жаркие дискуссии в соцсетях ФОТО!

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Недавнее появление Мелании Трамп в Конгрессе вызвало шквал комментариев в социальных сетях и публикаций в прессе, пишет Фабиоса.

Первым, что породило многочисленные слухи, было нарушение протокола и приезд первой леди на мероприятие отдельно от президента. Некоторые связывают это с недавним скандалом из-за сообщений об измене Дональда Трампа. Многие подозревают, что Мелания обижена на мужа. 

ФОТО: USA TODAY Network/USA TODAY Network/Sipa USA

Второе, что привлекло внимание общественности, — великолепный наряд Мелании. Жена президента надела элегантный белый брючный костюм от Кристиан Диор.

ФОТО: JIM WATSON/AFP

Мелания заметно выделялась на фоне остальных женщин, которые выбрали для этого мероприятия одежду в темных строгих тонах. Пользователи Твиттера предположили, что первая леди пришла в белом, потому что этот цвет ассоциируется с движением суфражисток и борьбой за права женщин.

Некоторые также выдвинули теорию, что выбор Мелании был специально сделан в пользу костюма, который напоминает наряд соперницы Трампа на президентских выборах Хилари Клинтон.

ФОТО: JEWEL SAMAD/AFP

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