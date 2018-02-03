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  • У исхудавшей Пугачевой нашли зависимость

У исхудавшей Пугачевой нашли зависимость

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Алла Пугачева.

ФОТО: Скриншот с Instagram

Поклонники до сих пор пытаются выяснить секрет красоты и стройности Аллы Пугачевой. Специалист прокомментировала диету Примадонны, пишет Дни.ру.

По словам Нонны Кухиной, легенда эстрады сильно рискует, ограничивая себя буквально во всем. Диета, которую придумала себе Алла Борисовна, называется СССР – сладкое, соленое, сдобное запрещено. "Р" означает разгрузочный день. В это время Пугачева ест только легкие овощные супчики. Специалист считает, что Алла Борисовна выбрала для себя очень жесткую диету.

"В основе лежит раздельное питание или потребление одного вида продукта – монодиета. Через эту диету прошли многие представители шоу-бизнеса. Да, они похудели. Но тут появляется зависимость и страхи: что делать, если съела что-то не то?", – приводит газета "Комсомольская правда" слова Нонны Кухиной. Специалист предостерегает: таким образом Примадонна может превратиться в человека, который и шагу не может ступить без совета диетолога, попав в неприятную зависимость от специалиста.

 

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Отметим, что супруг Аллы Пугачевой относится к диетам абсолютно по-другому. Максим Галкин признается, что все детство провел на специально рационе, потому что имел проблемы со здоровьем. "Как сейчас помню, пятая диета в наших советских санаториях – все вареное, пареное. Что касается диеты, я и сейчас, чтобы поздоровее быть, испытываю силу воли на прочность. Но не по книгам, а по внутренним ощущениям. На мой взгляд, любые диеты, ограничивающие разные категории питания (белковые, безуглеводные, раздельное питание), все они от лукавого. То есть что-то лечит, что-то калечит. Я считаю, что самое главное для человека – придерживаться пищи, которой питались его предки на протяжении веков и которая естественна для данной широты и долготы", – рассказывал Галкин.

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