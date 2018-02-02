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  • Десять вещей, которые нельзя приносить домой с улицы ни при каких условиях!

Десять вещей, которые нельзя приносить домой с улицы ни при каких условиях!

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Ключи. Иллюстративный снимок.

ФОТО: Aldo Luud / Õhtuleht

Родители учат детей не подбирать потерянные кем-то на улице и не приносить их в дом. Таким образом они ограждают их от контакта с бактериями, микробами, острыми и взрывоопасными предметами, пишет Офигенно.

Взрослые в этом плане более рассудительны и осторожны. Но и им нужно знать, что внешне чистая и безопасная вещь, не всегда такой является. Она может нести в себе негативную энергетику.

Конечно, это предрассудки. Но не безосновательные. Так что лучше не подвергать себя плохому влиянию.

  •  Ювелирные украшения

Они могли восприниматься предыдущим владельцем не просто как красивые аксессуары, а как вещи символические. Например, кулончик на цепочке мог быть использован в качестве маятник в ритуалах гадания, крестик — в обрядах очищения. А обручальное кольцо часто выбрасывают, чтобы избавиться от проблем в личной жизни, которая не сложилась.

  • Острые предметы

Сюда входят ножи, ножницы, булавки, иголки... Они могли использоваться во время заклинаний или в качестве орудия убийства человека или животного.

  • Ключи

Ключи часто теряют безо всякого умысла. Но это не значит, что такую находку стоит оставлять себе. Всё равно неизвестно, какую дверь ключ открывает и польза от него нулевая.

  • Зеркало

В потерянные зеркала смотрелись другие люди, оставляя в них вместе с отражением свою энергию. Неизвестно какой была их судьба и, соответственно, с каким настроением они собой любовались.

  • Часы

Эта вещь чувствительна к биополю своего владельца. Никакой мистики, всё объясняется законами физики. Бывает, что когда человек умирает, его часы также останавливаются. Не нужно своим вмешательством нарушать целостность этого энергетического поля.

  • Монеты

Металлические деньги, в отличие от бумажных легко впитывают энергетику: как положительную, так и негативную. И неведомо какой из них заряжена валяющаяся монетка. Лучше ее не подымать, тем более что мелочью не разбогатеешь.

  • Мотанки

Это куклы ручной работы. Иногда они служат оберегами для дома, а иногда — снаряжением для проведения ритуалов на подобии вуду. Тут не угадаешь.

  • Крестики

Лучше иметь личный нательный талисман, никем не использованный ранее. Каждый должен сам нести свой крест. Чужой крестик — чужая судьба.

  • Нитки

Красная нить, например, используется для оберегов или приворотов. Белая — для очищения, черная — для нанесения порчи.

  • Расчески

В волосах женщины копится ее женская сила. Оставшиеся на расческе волосы сохраняют ее в себе. Но неизвестно насколько та, которая ею пользовалась, была счастлива в личной жизни.

Любые мелочи, которые безхозно лежат на улице, не смогут принести настолько значительной практической пользы в жизнь нового владельца, чтобы стояло рисковать и подбирать их. Оптимальный вариант — пользоваться только своими вещами, тогда вероятность негативного влияния из вне будет минимальной.

Как часто ты находишь потери и что с ними делаешь? Расскажи в комментариях.

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