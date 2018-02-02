Интересный факт: кем трудился Стиг Ряста до начала музыкальной карьеры
2 февраля 2018 г., 16:05
37-летний Стиг Ряста - известный эстонский певец, гитарист и автор песен. Два года назад музыкант представлял нашу страну на «Евровидении» в дуэте с Элиной Борн, но мало кто знает, кем работал Стиг Ряста до начала музыкальной карьеры.
В журнале Anne & Style Стиг Ряста рассказал, что впервые на президентский прием он попал после окончания средней школы. В то время Стиг не был в списке почетных гостей, как это происходит в последнее время.
Ныне успешный музыкант просто бегал по залу с подносом и разносил напитки и закуски. Ведь в то время он был официантом. И, судя по всему, хорошим, раз работал на таком престижном мероприятии.