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  • Поцеловавшаяся с Джереми Миксом Ольга Бузова стала героиней западных СМИ

Поцеловавшаяся с Джереми Миксом Ольга Бузова стала героиней западных СМИ Что скажет жена?

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ФОТО: кадр из видео в Instagram

Утром 31 января 33-летний Джереми Микс приехал в Россию, чтобы принять участие в съемках клипа 32-летней Ольги Бузовой. Рабочим процессом особенно и страстным поцелуем между действующими лицами особенно заинтересовалась зарубежная пресса, пишет Woman.

Несмотря на то, что каждый клип Ольги Бузовой собирает миллионы просмотров в Youtube, новый видеоролик на песню Wi-Fi наверняка побьет все предыдущие рекорды, потому что уже сейчас интерес к съемкам растет в геометрической прогрессии с каждым днем. И не только в России.

Дело в том, что в Москву приехал Джереми Микс, прославившийся на весь мир в 2014 году как «самый красивый преступник». Как оказалось, он был специально приглашен для съемок в клипе Бузовой. Ольга и Джереми практически весь день провели на площадке под прицелами камер, а к вечеру в зарубежных СМИ уже появились новости об их страстном поцелуе.

«Они смотрелись великолепно рядом друг с другом. Немного погодя, Ольга оперлась на Джереми и поцеловала его в губы», — сообщают журналисты британского издания Mail Online. Представители западной прессы при этом уверены, что Бузова — модель и коллега Микса по очередной фэшн-кампании. Несмотря на то, что Джереми неоднократно утверждал, что его возлюбленная Хлое Грин не против его поездки в Россию, журналисты не сомневаются, что после такого страстного поцелуя с русской красавицей дома горячему манекенщику придется несладко.  

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