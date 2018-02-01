Поцеловавшаяся с Джереми Миксом Ольга Бузова стала героиней западных СМИ

Несмотря на то, что каждый клип Ольги Бузовой собирает миллионы просмотров в Youtube, новый видеоролик на песню Wi-Fi наверняка побьет все предыдущие рекорды, потому что уже сейчас интерес к съемкам растет в геометрической прогрессии с каждым днем. И не только в России.

Дело в том, что в Москву приехал Джереми Микс, прославившийся на весь мир в 2014 году как «самый красивый преступник». Как оказалось, он был специально приглашен для съемок в клипе Бузовой. Ольга и Джереми практически весь день провели на площадке под прицелами камер, а к вечеру в зарубежных СМИ уже появились новости об их страстном поцелуе.

«Они смотрелись великолепно рядом друг с другом. Немного погодя, Ольга оперлась на Джереми и поцеловала его в губы», — сообщают журналисты британского издания Mail Online. Представители западной прессы при этом уверены, что Бузова — модель и коллега Микса по очередной фэшн-кампании. Несмотря на то, что Джереми неоднократно утверждал, что его возлюбленная Хлое Грин не против его поездки в Россию, журналисты не сомневаются, что после такого страстного поцелуя с русской красавицей дома горячему манекенщику придется несладко.