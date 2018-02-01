Вот и сказочке конец: Уилл Смит разводится с женой

Американский актер Уилл Смит разводится со своей женой Джадой Пинкетт Смит. Об этом изданию Radar Online сообщили собственные источники.

По данным издания, супруги, за спиной у которых 20 лет брака, уже живут раздельно. В данный момент они посещают психолога.

Собеседник издания отметил, что пара решилась на такие меры после того, как их дети начали жить самостоятельно. Поначалу пара решила попробовать раздельное проживание, а потом обоим это понравилось.

Если консультации психолога не помогут паре воссоединиться, они намерены начать процесс развода и дележа состояния в $270 млн.