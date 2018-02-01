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Вот и сказочке конец: Уилл Смит разводится с женой

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Уилл Смит и его супруга

ФОТО: SCANPIX SWEDEN

По данным американских СМИ, 49-летний американский актер Уилл Смит разводится с матерью своих детей 46-летней Джадой Пинкетт Смит.

Американский актер Уилл Смит разводится со своей женой Джадой Пинкетт Смит. Об этом изданию Radar Online сообщили собственные источники.

По данным издания, супруги, за спиной у которых 20 лет брака, уже живут раздельно. В данный момент они посещают психолога.

Собеседник издания отметил, что пара решилась на такие меры после того, как их дети начали жить самостоятельно. Поначалу пара решила попробовать раздельное проживание, а потом обоим это понравилось.

Если консультации психолога не помогут паре воссоединиться, они намерены начать процесс развода и дележа состояния в $270 млн.

В 2013 году уже появлялись слухи о разводе Смита с женой. Они поженились в 1997 году. У пары двое собственных детей – 19-летний Джейден, 17-летняя Уиллоу, кроме того, у Смита есть и 25-летний сын Трей от предыдущего брака.

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