Китайская детская задачка поставила в тупик взрослых по всему миру

Школьников попросили определить возраст капитана судна, если на борту находилось 26 овец и 10 козлов. Китайские СМИ отмечали, что дети продемонстрировали рассудительность и креатив при ответе на вопрос. Кто-то писал, что капитану должно быть не менее 18 лет, поскольку иначе ему не позволили бы управлять судном. «Капитану 36 лет. Он довольно нарциссичен, поэтому число животных соответствует его возрасту», — приводила пресса ответ другого ребенка.

Несмотря на то что китайские СМИ опубликовали правильный ответ, в Сети продолжили гадать над верным ответом. «Я бы написал 42, но, по-видимому, ответ был 28 (минимальный возраст для получения лицензии на управление грузовым кораблем после приобретения стажа) или выше» — предположил Mads Nybo Jorgensen, пишет Lenta.

Некоторые пользователи посчитали, что вычислить возраст капитана поможет знание о совокупном весе животных. «Общий вес 26 овец и 10 козлов составляет 7,7 тысячи килограммов, исходя из среднего веса каждого животного», — приводит подсчеты одного из пользователей издание India Times.

Однако юзеры не приблизились к разгадке, они только запутались, пустившись в споры о правильности подсчетов общей массы животных. «Это означает, что овца или коза весит более 200 килограммов!» — намекнул на сомнительность подобных подсчетов пользователь с ником Omr_doc.