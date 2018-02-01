«Звезды под гипнозом»: первое шоу, где уснувший зритель – признак успеха!

В шоу «Звезды под гипнозом» известные люди переживают внезапные смены настроений и кардинальные изменения в поведении. И всё это – благодаря гипнозу. Ведущий шоу – Максим Галкин. Вводит людей в транс известный гипнолог Иса Багиров.

«В моей практике это первое шоу, где уснувший зритель – признак успеха!» – шутит Максим Галкин.

Гипнолог Иса Багиров заставит известных людей использовать скрытые возможности сознания. Зрителям же предоставляется шанс своими глазами увидеть, как человека вводят в транс и какие ощущения и переживания он при этом испытывает.

На эксперименты отважились: Александр Панайотов, Тимур Родригез, Сати Казанова, Александр Носик, Алла Духова, Аскольд Запашный, Дмитрий Колдун, Саша Савельева, Наталья Бочкарева, Анна Ардова, Марк Тишман, Яна Кошкина, Марина Ким, Елена Максимова, Елена Кулецкая, Елена Борщева, Доминик Джокер и другие.

ФОТО: Pressifoto

«Гипноз – это не полное отключение сознания, - объясняет Иса Багиров. – Наоборот, это состояние повышенной чувствительности. Люди все слышат и воспринимают гораздо тоньше, чем когда бодрствуют».

Все розыгрыши принципиально беззлобные. Они никому не принесут вреда, а лишь рассмешат самих участников и зрителей в зале. А для того чтобы у телезрителей не было никаких сомнений в том, что происходящее – чистая правда, Иса Багиров задействует зрителей из зала.

Участники программы, соглашаясь на участие в шоу, никогда не знают задания наперед - где они окажутся и какая роль им предстоит. В состоянии гипноза после воздействия Исы Багирова люди забывают свое имя, «теряют» нос или недосчитываются пальцев на руке. Телеведущему Роману Будникову внушат, что он вор. Певец и актер Тимур Родригез поверит в то, что провел ночь с незнакомой дамой. А актриса Галина Данилова перевоплотится в тренера сборной России по футболу.

ФОТО: Pressifoto