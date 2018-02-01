четверг, 1 февраля 2018 г.
EST
ENG
Помнят ли эстонцы слова гимна республики?

Видео

Postimees
Мнение
Впрок
Олимпиада 2018
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Спорт
Ваш дом
Прогноз
Звезды
Музыка
Эксклюзив
Party
Жизнь
Cмотри
Секс
Курьез
Розыгрыш
Мужской клуб
  • Limon
  • Звезды
  • 45-летняя Ванесса Паради выходит замуж

45-летняя Ванесса Паради выходит замуж

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

ФОТО: YVES HERMAN/REUTERS

Певица, актриса и фотомодель Ванесса Паради и режиссер Самюэль Беншетри намерены сочетаться браком уже 19 июля 2018 года. Свадьбу проведут на острове в Атлантическом океане, передает Korrespondent.

Бывшей возлюбленной голливудского актера Джонни Деппа, французской певице, актрисе и фотомодели Ванессе Паради сделал предложение режиссер Самюэль Беншетри. Отмечается, что пара намерена сочетаться браком уже этим летом, дата свадьбы – 19 июля, место – остров Иль-де-Ре в Атлантическом океане.

Как известно, 45-летняя Паради, прожившая с Джонни Деппом 14 лет в гражданском браке и родившая двух общих детей, ни разу не состояла в браке официальном.

Беншетри был прежде женат на актрисе Мари Трентиньян, ушедшей из жизни в 2003 году после избиения любовником. Затем более десяти лет Самюэль жил с актрисой Анной Муглалис, близкой подругой Ванессы Паради.

Актуально

Читать также

НАВЕРХ