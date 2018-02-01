45-летняя Ванесса Паради выходит замуж

Бывшей возлюбленной голливудского актера Джонни Деппа, французской певице, актрисе и фотомодели Ванессе Паради сделал предложение режиссер Самюэль Беншетри. Отмечается, что пара намерена сочетаться браком уже этим летом, дата свадьбы – 19 июля, место – остров Иль-де-Ре в Атлантическом океане.

Как известно, 45-летняя Паради, прожившая с Джонни Деппом 14 лет в гражданском браке и родившая двух общих детей, ни разу не состояла в браке официальном.